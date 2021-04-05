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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye'de kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı

İHA

Burhaniye'de kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı

Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İlde uygulanmaya başlayan “Dinamik Denetim Süreci” kapsamında kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı. Bu kapsamda yapılan denetimlere, tüm kamu kurumları, belediye ve meslek odaları tarafından oluşturulan denetim ekipleri katıldı.
Kaymakam İlyas Memiş’in öncülüğünde kurum amirleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Belediye zabıtları, Meslek Odaları ile ilçe denetim ekipleri tarafından merkez ve kırsal mahallelerde kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Kaymakam İlyas Memiş, “Denetimler, ticari taksiler, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, pazar yerleri, camiler, lokanta, restoran, çay ocakları, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezi ve kalabalık oluşturabilecek tüm ortamlarda gerçekleştirildi. Kapsamlı denetimlerde ekipler, vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza başta maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları olmak üzere alınan tüm tedbirlere ve kararlara uyma hususunda uyarılarda bulunmaktadır. Denetimlerde, koronavirüsle mücadelede alınan kararlara uymadıkları tespit edilenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince uyarılar ve cezai işlem yapılmaktadır. Denetimler devam edecektir” dedi.

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