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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Cengiz, “Bu bildiri millet düşmanlığıdır”

İHA

Başkan Cengiz, “Bu bildiri millet düşmanlığıdır”

103 emekli amiralin Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmasını bahane edip darbe imalı ortak bildiri yayımlamalarını Başkan Cengiz açıklamaya tepki gösterdi.
İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, "103 emekli amiralin Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmasını bahane edip darbe imalı ortak bildiri yayımlamaları, bu vatan topraklarında hüküm süren bin yıllık Müslüman Türk milletine karşı yapılmış en büyük düşmanlık davranışıdır. Türkiye devletinin bütünlüğünü hedef alan dış mihrakların etkisinde oldukları, ne kadar da bellidir. Bu darbe zihniyeti bu bildiriyi yayınlayanların hezeyanlarıdır. Bu millet darbecileri hiç bir zaman hazzetmemiştir ve hepsini millet vicdanında değersizleştirmiştir. 27mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbecilerinin durumuna bakmak yeterlidir.”
103 emekli had bilmezin yayınladığı bu skandal bildiriyi şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz diyen Başkan Cengiz yaptığı açıklamada, 103 vesayetçi, darbeci zihniyet kalıntılarının, önceki gece yayımlamış oldukları ülke adına utanç verici bildiride özetle "Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" sözleri ile neyi amaçladıklarının gayet net olarak anlaşılmıştır dedi. Milli iradeyi hedef alan, geçmişte yayınlanan muhtıralara benzer bir üslupla demokrasiye ayar vermeye kalkışan, darbe özlemi ile ülkenin zarar görmesine neden olan bu tür vesayetçi zihniyetlere dün de karşıydık, bugün de karşıyız. Bu topraklarda yaşayan herkes şunu bilmelidir ki, milli iradenin üstünde hiçbir güç yoktur. Türk milleti olarak bugüne kadar nasıl bu darbe meraklıları ile mücadele ettiysek, bundan sonra mücadelemiz aynı kararlılıkla sürecektir. Demokrasimize zarar verme niteliği taşıyan, bu vatan savunmasında en önde mücadele eden Mehmetçiğimiz başta olmak üzere Aziz Türk milletinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayan bildiriyi yayımlayan hadsiz güruhlar hakkında bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır.
Bu tarz darbe meraklılarına gereken cevabın zamanında misliyle verildiğini ifade eden Başkan Cengiz “15 Temmuz’dan ders almayan, eski Türkiye sevdalısı, kendini bilmez bazı apoletli hadsizler, ayaklarımızın altında olan sözde bir bildiri ile akıllarınca siyasete ve millete ayar vermeye çalışıyorlar. Dış güçlerin ezik uzantıları şunu iyi bilsinler ki ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyüyen Türkiye’nin önünü kesemeyecekler. Artık gücünü milletten alan bir Türkiye var. Bu aziz millet, darbe meraklılarına 15 Temmuz’da olduğu gibi bir kez daha en güçlü cevabı vermeye hazırdır” dedi.

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