FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA) BALIKESİR ve Erzurum´da, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'askeri mahrem' yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında askeri personel ve öğrencilerin bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde il merkezi ile Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Gönen ve Susurluk ilçeleri ve Erzurum´da toplam 17 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Aramalarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-04-05 15:05:07



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