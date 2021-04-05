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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sındırgı'da STK'lardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu

İHA

Sındırgı'da STK'lardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu

Sındırgı Sivil Toplum Kuruluşlarından darbe imalı bildiri yayımlayan emekli amiraller hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Sivil Toplum kuruluşları öğle saatlerinde Cumhuriyet meydanında toplanarak darbe imalı bildiri yapan 104 emekli amirale karşı devletin yanında olduklarını ve milli iradeye kimsenin dokunamayacağı yönünde ortak basın açıklamasında bulunuldu. Basın açıklaması sonrasında açıklamaya katılan STK üyeleri kişisel olarak Sındırgı Cumhuriyet başsavcılığına giderek darbe imalı bildiri yapan 104 emekli amiralin en ağır cezayı alması adına suç duyurusunda bulundu.
Sındırgı Belediye başkan yardımcıları Halil Aldemir, Çağatay Çavdar, Sivil toplum kuruluşları temsilciler, üyeleri ve vatandaşların da katıldığı basın açıklamasında kınama metni okundu.
Şehir dışında bulunduğu için basın açıklamasına katılamayan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da milletin iradesine asla dokunulamayacağını belirterek “ Gece yarısı 104 emekli general/amiral açık şekilde darbe tehdidinde bulunmuş. Hadsizler. Biz bu oyunu iyi biliyoruz. Artık muhtıralara darbelere boyun eğecek eski Türkiye yok. Millet iradesinin yönettiği güçlü bir Türkiye var. Hiçbir şekilde tehdit etmeye, diz çöktürmeye kimsenin gücü yetmez. 15 Temmuz’da gördük ki millet iradesi her gücün üzerinde. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, devletimizin her zaman yanındayız. Alçakların, hainlerin karşısındayız. 15 Temmuz’da olduğu gibi biz her zaman vatan nöbetindeyiz. Bu alçaklarda en ağır ceza ile cezalandırılacaklarından şüphemiz yok. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda her daim ayaktayız, nöbetteyiz” dedi.

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