Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı

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Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Kavacık ve Delice mahalleleri, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Kavacık ve Delice mahalleleri, koronavirüs vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine Dursunbey İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, barikat kurarak bazı istisnalar dışında mahallelere giriş ve çıkışları kapattı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Dursunbey Ramazan FİLİZ

2021-04-06 10:40:03



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