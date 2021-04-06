Hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kulübelerden su pompası çalan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Karaağaçalan Mahallesinde meydana gelen olayda Gönen Çayı istikametinde bulunan kulübelerden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Yapılan araştırmada 4 ayrı kulübeden toplam değeri 3 bin TL olan 3 adet benzinli su pompası, 75 litre benzin çalındığı tespit edildi. Olay ile ilgili olarak yapılan araştırmada daha önce hırsızlık olayına karıştığı bilinen kiralık bir aracın hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede bulunduğu GPS ve kamera kayıtlarından tespit edilirken, sürücüsünün de hırsızlıktan sabıkası bulunan Y.Y. isimli şahıs olduğu anlaşıldı. Şüpheli şahıs yakalanırken, kulübelerdeki hırsızlık olayını kendisinin yaptığını beyan etti. Şüphelinin gösterdiği adreste yapılan aramada hırsızlık malları ele geçirilerek sahiplerine iade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.