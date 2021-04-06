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Motosikletiyle kamyonetin altında kalan genç kız hayatını kaybetti

İHA

Motosikletiyle kamyonetin altında kalan genç kız hayatını kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 18 yaşındaki Beyza Uzun kullandığı motosikleti ile kamyonetin altına kalarak hayatını kaybetti.
Gönen'in Gündoğan Mahallesi'nde meydana gelen kazada Sarıköy Mahallesi istikametinden Gönen istikametine motosikletiyle gitmekte olan Beyza Uzun (18), anayol üzerine U dönüşü yapmak isteyen Mümin A. idaresindeki gübre yüklü kamyonetin altına kaldı. Beyza Uzun olay yerinde yaşamını yitirirken, Uzun ile birlikte motosiklette bulunan Recep Ç. ise hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü Mümin A. gözaltına alındı.

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