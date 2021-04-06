Gönen'de hırsızlık şüphelilerine suçüstü



Ahmet ILGAZLI/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Gönen ilçesinde eve giren hırsızlık şüphelileri, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde devriye görevi sırasında Denizkent sahil bölgesinde bulunan bir sitenin etrafında, ön ve arka plakaların şeffaf naylon ile kaplandığı bir otomobili tespit etti. Şüphe üzerine çevrede inceleme yapan ekipler, iki evin camlarının açık olduğunu gördü. İki şüphelinin, evin balkonunda saklandığını fark eden ekipler, sitenin etrafını çembere alarak uyarı yaptı. Hırsızlık şüphelileri E.A. ve O.A., uyarılar üzerine teslim oldu. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramalarda piyasa değeri 22 bin 500 TL olan çalıntı eşya bulundu. Eşyalar ev sahiplerine teslim edildi.

Konuyu derinleştiren jandarma ekipleri, şüphelilerin 15 günlük sürede aynı bölgede 3 kez daha hırsızlık olayına karıştığını belirledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 22 bin TL olan çalıntı malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Gönen Ahmet ILGAZLI

2021-04-06 15:00:09



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