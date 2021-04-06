Balıkesir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Balıkesir açıklarında Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Çıplakada açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi tarafından 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkarıldı.

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