Milletvekili Canbey: “400 yataklı hastane Edremit’imize hayırlı olsun”

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Edremit ilçesine yapılacak olan devlet hastanesinin planlanan yatak kapasitesinin 200’den 400’e çıkarıldığını söyledi.

“Uzun süredir her aşamasını takip ettiğimiz Edremit Devlet Hastanesi artık 400 yataklı olarak inşa edilecek.” diyen Milletvekili Canbey, hastanenin proje aşamalarının tamamlandığını, önümüzdeki sene inşaatın temelinin atılacağını söyledi.

"Özellikle salgın döneminde ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkan sağlık yatırımlarının şehrimize kazandırılması için yaptığımız çalışmaların hayata geçmiş olması bizleri sevindirmiştir." diyen Canbey, şehrimizin her anlamda daha da gelişmesi ve kalkınması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

"Amacımız daha yaşanılabilir bir Balıkkesir." ifadelerini kullanan Canbey, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şehrimizin sağlık yatırımlarını takip etmeye devam ediyoruz. Uzun süredir emek verdiğimiz, Edremit Devlet Hastanemizin 200 yataktan 400 yatak kapasitesine çıkarılması konusunda gerekli onayı aldık. Destekleri için Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya, Yatırımlardan Sorumlu Bakan Yardımcımız Sayın Halil Eldemir’e, İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Muhterem İnce’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Balıkesirimize ve Edremitimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

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