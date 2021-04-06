Dükkanı yanan esnafa Burhaniye Belediyesi destek oldu

Geçtiğimiz günlerde elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın sonucu işyeri yanan vatandaşa Burhaniye Belediyesi destek oldu.

Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde Şarküteri dükkanı olarak kullanılan işyerinde gece saatlerinde yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı olayda, işyerinde maddi hasar meydana geldi. Burhaniye Belediyesi işyerinin eskisi gibi olması için tüm olanakları seferber etti.

Olay sonrası Belediye Başkanı Ali Kemal Devecileri’in talimatıyla yanan işyerine giden Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, işyeri sahibi Yaşar Aydın’a geçmiş dileklerini iletti.

Burhaniye Belediyesi olarak işyerinin tekrar eski durumuna getirilmesi için üzerlerine düşen gerekli tüm çalışmaların yapılacağını ileten Yazgan, işyerinin tadilat, boya badana yapımının hemen başlatılacağını ifade etti.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in geçmiş olsun dileklerini de ileten Yazgan, Belediye olarak bu tür durumda olan vatandaşlarımıza her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti. Yapılan ziyaret sonrası işyeriyle ilgili gerekli çalışmalar yapılmaya başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.