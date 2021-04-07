Başkan Gür, AYAL’ın Proje Okulu olmasından memnun

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; AK Parti İlçe Başkanı Ali Gür’ün ısrarlı taleplerinin ardından AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’in girişimleri sonucunda Ayvalık Anadolu Lisesi (AYAL) Proje Okulu haline getirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, “Toplumun en belirgin dinamiğini gençlerimiz oluşturmaktadır. Bu yüzden gençler ve bilhassa onların eğitimi üzerine yapılacak olan yatırımlar bizi her alanda güçlü kılacaktır. Bu sebeple AK Parti İlçe Başkanlığı olarak ilçemizde süregelen eğitim sorunlarını ve bu alandaki boşlukları yakinen takip etmekteyiz. Mevcut Ortaöğretim kurum sayımız liseli genç nüfus için fazla gelmekte, ancak ‘nitelikli lise’ ihtiyacı uzun süredir varlığını hissettirmektedir. Konuya ilişkin gerçekleştirdiğimiz girişimler üzerine ilçemizde uzun yıllardır faaliyetini sürdürmekte olan gözde eğitim kurumumuz Ayvalık Anadolu Lisesi, ‘Proje Okulu’ olmaya layık görülmüştür. Değişecek olan öğrenci kabul sistemi ile LGS sonucu Yüksek Başarı Dilimine giren gençlerimizi kabul edecek olan lisemiz ilçemizden mecburi eğitim göçünün önüne geçecek, aynı zamanda bir çok başarılı gencimizi de bölgemize çekerek Ayvalık’ımızın üniversiteye öğrenci yerleştirme oranını yükseltecektir” dedi.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gür açıklamasında, “Eğitim alanı ile yakınen ilgili biri olarak, şahsım adına büyük bir sevinç ve heyecanla karşıladığım bu haberi, en büyük arzusu çocuklarına iyi bir eğitim vermek olan değerli ailelerimizle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Projenin hayata geçmesinde başta Milli Eğitim Bakanlığımıza, İl Başkanımız Sayın Ekrem Başaran’a, Değerli Milletvekilimiz Sayın Mustafa Canbey’e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Güner Bahadır’a göstermiş olduğu hassasiyet ve katkıdan ötürü teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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