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BİGEP İle TUBİTAK’ta Balıkesir rüzgarı TÜİTAK'tan Balıkesir'e 14 derece

İHA

BİGEP İle TUBİTAK’ta Balıkesir rüzgarı TÜİTAK'tan Balıkesir'e 14 derece

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak; 180 projenin davet edildiği TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri Bursa Bölge Finalinde yapılan değerlendirmeler sonucunda 6 birincilik, 3 ikincilik, 5 üçüncülük derecesi elde ederek 44 derecenin 14'ünü alan öğrencileri ve öğretmenleri ödüllendirdi.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende ilk konuşmayı dijital dönüşüm tematik alanında ikinciliği kazanan Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Tuğçe Kaçar yaptı. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri ile iki yıl önce tanıştığını, çok zorlu süreçlerden geçtiklerini ama “asıl vazgeçersek kaybederiz” sözünden ilham alarak asla pes etmeyerek başarıya ulaştıklarını dile getirdi.
Bursa'da TÜBİTAK finallerinde konuşulan tek İlin Balıkesir olduğunu belirttiği konuşmasında İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız; "52 proje ile katıldığımız TÜBİTAK Bursa Bölge Finalinde 6 birincilik, 3 ikincilik, 5 üçüncülük elde ederek TÜBİTAK'ta rekor kırmaya devam ediyoruz. Bu, bizler için tarif edilemez bir gurur. Hiçbir başarının tesadüf olmadığını bugün bizlere bir kez daha gösteren, bizlere bu gururu yaşatan öğrencilerimize; bu güzel tabloda büyük emekleri olan danışman öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu.
Ödül töreni dolayısıyla yaptığı konuşmasında Vali Şıldak; “Bigep Projesi pandemi koşullarında olsak da çoğu faaliyetimize, etkinliğimize, eğitim çalışmalarımıza enerji kattı. Bigep bileşenlerinden en önemlisi okullarımızın proje üretme kapasitesini yükseltmektir. Bütün okullarımız bu anlayış çerçevesinde bu yıl çok daha üretken bir tablo ortaya koydular. Bu çağrıya kulak veren ve eğitimin çok yönlü bakışına bu anlamda destek sağlayan bütün öğretmen ve öğrencilerimizi, okul idarecilerimizi, kaymakamlarımızı tebrik ediyorum. Başarı istemekle, iradeyle oluşan bu duygu, bunu gerçekleştirmek için Balıkesir’in hiçbir eksiği yok. Okul altyapıları, eğitim kadroları, velilerimizin ilgi düzeyiyle başarı elde etmek mümkün. Yeter ki bir dokunuş, bir etki ve yönlendirme yapalım. Bizler bunu en üst seviyede yapıyoruz. Bu ödül töreninin de anlamı aslında budur, “biz sizleri izliyoruz, takip ediyoruz” demektir. Ben İlin valisi olarak eğitim alanındaki en küçük gelişmeyi dahi takip etmeyi görevimin önemli parçalarından biri olarak görüyorum. Yarınlarımızın gelişiminin belirleyicisi, 10 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gelişiminin seviyesini gösteren; bu çalışmalardır. Sizler yarın bu çalışmaları belki TÜBİTAK, belki üniversite düzeyinde sürdürüyor olacaksınız. Bilim her zaman ulaşılması gereken gelişim modelidir. Sizler şuan bilim insanlarınız. Araştırma nedir, bir düşünceyi ortaya koyup onu ispatlayama yönelik çalışma nedir, yöntemi nasıl olmalıdır, objektif olarak nasıl çalışılır, nasıl araştırma yapılır, bunu kavrıyorsunuz. Bu size üniversite döneminde de rehberlik edecek güç olacaktır. Bu mütevazı törene katılan her bir öğrencimizi gözlerinden öpüyorum. Ailelerinize, yakınlarınıza, sizi destekleyen herkese iyi dileklerimizi iletin” diye konuştu.
Dört duvardan ibaret sınıf içerisinde sınırlı çalışmaların yetersiz kalacağını ifade eden Şıldak; “Öğretmenlik mesleğinin tanımı yoktur. Bu vesile ile bu çalışmalara destek veren bütün öğretmenlerimizi ayrıca kutluyorum” diye belirtti.
Yapılan konuşmaların ardından proje dahilinde çeşitli alanlarda başarı göstererek derece kazanan öğrenci ve öğretmenlere ödüllerinin protokol tarafından verilmesiyle tören sona erdi. Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirilen ödül törenine Vali Hasan Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak’ın yanı sıra Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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