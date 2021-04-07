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BAÜN şehit öğrencinin ailesini ağırladı Şehit öğrencinin ailesi duygu dolu anlar yaşadı

İHA

BAÜN şehit öğrencinin ailesini ağırladı Şehit öğrencinin ailesi duygu dolu anlar yaşadı

Balıkesir Üniversitesi’nde eğitim görürken kendi isteğiyle Azerbaycan’a giderek Karabağ’da şehit düşen Mammadagha Safarov’un ailesi Balıkesir Üniversitesi’ni ziyaret etti.
BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’un davetiyle Balıkesir’e gelen şehit Mammadagha Safarov’un annesi Rana ve babası Balakishi Safarov oğullarının eğitim gördüğü Mühendislik Fakültesi’nde duygu dolu anlar yaşadı. Şehit Mammadagha Safarov’un annesi oğlunun resminin bulunduğu tablo önünde gözyaşlarını tutamayıp hıçkıra hıçkıra ağladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim’in de yer aldığı ziyarette şehit Mammadagha Safarov’un isminin verildiği konferans salonunda anma töreni gerçekleştirildi. BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş şehit öğrencileri Safarov’a tekrar Allah’tan rahmet dilerken, ailesinin de kendi aileleri olduğunu söyledi. Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim ise iki devlet tek millet olarak ilişkilerinin bundan sonra da devam edeceğini kaydetti. Büyükelçi Hazar İbrahim şehit Mammadagha Safarov’un isminin Balıkesir’de bir liseye de verileceğini dile getirdi.
Şehit Mammadagha Safarov’un annesi Rana ve babası Balakishi Safarov Balıkesir Üniversitesi’nin konuğu oldu. Balıkesir Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi’nde öğrenim görürken Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşa katılmak üzere kaydını dondurarak şehit olan Mammadagha Safarov isminin verildiği konferans salonunda anıldı. Törene; Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim ile birlikte şehit Mammadagha Safarov’un annesi Rana ve babası Balakishi Safarov, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, rektör yardımcıları ve halen Balıkesir Üniversitesi’nde eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler katıldı.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş: “İki devlet tek milletiz”
İki devlet tek millet vurgusunun yapıldığı törende konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş şehit olan öğrencileri Mammadagha Safarov’a Allah’tan rahmet diledi. Rektör Kuş, “Balıkesir’e geldiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Mammadagha Safarov üniversitemiz öğrencisiyken Azerbaycan’da kendi vatan topraklarını Ermenistan’a karşı savunurken şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan gani gani rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Türkiye canıyla, kanıyla, her şeyiyle kardeş Azerbaycan’ın yanındadır. Bu anlamda hem şehidimize, hem sizlere hem de Azerbaycan’a olan saygımızı en üst düzeyde göstermek istedik. Bu nedenle kıymetli ailemize Şükran Beratı göndererek taziyede bulunduk ve Mammadagha’nın eğitim gördüğü Mühendislik Fakültesi’ndeki konferans salonuna onun adını verdik. Bundan sonraki süreçte de tek millet, iki devlet anlayışıyla kardeş Azerbaycan’ın yanında olmaya, bütün benliğimizle devam edeceğiz” diye konuştu.

Büyükelçi Hazar İbrahim: “Şehidimizin adı Balıkesir’de bir liseye de verilecek”
Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim ise anma töreninde yaptığı konuşmada, “İlk olarak Mammadagha’nın Azerbaycan için, Azerbaycan’ın özgürlüğü için, Azerbaycan’ın geleceği için şehit zirvesine ulaşmasıyla ilgili başsağlığı dilemek istiyorum. Böyle bir zamanda biz her zaman sizlere de teşekkür edeceğiz, böyle bir evlat büyütmüşsünüz. Sayın rektörüm sizler de O’na da burada öyle bir eğitim vermişsiniz ve O’na vatanın ne olduğunu, ailesinden gelen o duyguları daha da Türk ve Azerbaycan çerçevesinde ne olduğunu yeniden anlatmışsınız. Çünkü onun validesinin bize dediği gibi O sadece Azerbaycan’ın değil, aynı zamanda kardeş Türkiye’nin de bir sevdalısıydı. Bugün de Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş devlet olarak Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde, halklarımızın birliğinde ileri hareket edecektir. İki ülke arasındaki eğitim de çok önemlidir. Belki de bizim bu kardeşliğimize en önemli alanlarından birisi eğitimdir. Bizim burada Azerbaycan’dan olan öğrencilerimiz de var. Biz de evladımız Mammadagha’nın adının bu konferans salonunu da, buradaki tüm sınıfları da, tüm fakültelerimizi de öz güzel eğitimimizle O’nun adına layık olarak Türkiye ve Azerbaycan’ımıza hizmet verecektir. Aynı zamanda Valimizi de ziyaret ettik. Bugün orada karar verildi. Balıkesir’de bir liseye de Mammadagha Safarov’un ismi verilecek. O da aynı zamanda lise öğrencilerine de imkan verecek. Türk ve Azerbaycan kardeşliğinin ne olduğunu daha da güzel anlasınlar. Bir daha şehidimize Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Baba Balakishi Safarov: “Balıkesir O’nun için aziz bir yerdi”
Şehit Mammadagha Safarov’un babası Balakishi Safarov da oğlunun isminin verildiği konferans salonunda gözyaşlarını tutamayarak, “Ne kadar teşekkür etsem azdır. Sağ olun, var olun onun adını yaşatıyorsunuz, onun ruhunu yad ediyorsunuz. O da bunları görür. Oğlum beş yıl burada yaşadı, burada okudu. Onun için Balıkesir aziz bir yerdi. Size tekrar tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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