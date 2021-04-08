Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Merkezefendi Denizli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Merkezefendi Denizli

İHA

Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Merkezefendi Denizli

Türkiye Basketbol Ligi 26 .hafta müsabakasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ligdeki en güçlü rakibi Merkezefendi Denizli Basket takımı ile Kurtdereli’de karşı karşıya geliyor.
TBL’nin en güçlü iki kadrosunun mücadelesinde Sigortam. Net mağlubiyeti ile liderlikle arasındaki farkı 1 maça çıkaran Büyükşehir Belediye, bu maçı kazanırsa şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım atmış olacak. Denizli temsilcisi Merkezefendi ise son 10 maçını kazanarak yükselişine hız kesmeden devam ediyor. Bu karşılaşmada Berkay Genç’ten forma giyip giyemeyeceği hala belirsizliğini korurken, Berkay haricinde herhangi bir eksik bulunmuyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un uzunu Zane Knowles Denizli maçı hakkında “ Evimizde aldığımız son mağlubiyetin telafisi olabilecek nitelikte bir maç. Çok uzun süredir bu maça konsantreyim. Sırf ben değil hatta tüm takım bu zorlu maçı iple çekiyordu. Bu maçı kazanarak hedefimizin ne olduğunu bir kez daha hatırlamak, hatırlatmak ve kanıtlamak istiyoruz. Evet rakibimiz ligin bizimle birlikte en güçlü kadrosu. Evet çok formdalar. Fakat buna hazır bir şekilde onları bekliyor olacağız” açıklamalarında bulundu.
12.04.2021 Pazartesi günü saat 17:00’da Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak dev karşılaşma, TRT Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de 68 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 68 kaçak göçmen kurtarıldı
Sındırgı termalleri yaşlıların hizmetinde YADES Projesi ile yaşlıların günlük yaşam aktivitelerinin arttırılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Sındırgı termalleri yaşlıların hizmetinde YADES ...
Bandırma'da etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Bandırma'da etil alkol ele geçirildi
Balıkesir'de polisten 31 şahsa huzur operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 31 şahsa huzur operasyonu
Araştırmacı Yazar Av. İskender Azatoğlu son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Araştırmacı Yazar Av. İskender Azatoğlu son ...
Balıkesir için soğuk ve yağışlı hava uyarısı
YEREL HABERLER Balıkesir için soğuk ve yağışlı hava uyarısı
Burhaniye’de imsakiyeler dağıtılmaya başlandı
YEREL HABERLER Burhaniye’de imsakiyeler dağıtılmaya başlandı
Körfezin Sultanları, Sultanlar Ligi yolunda
YEREL HABERLER Körfezin Sultanları, Sultanlar Ligi yolunda
Burhaniye Belediyesi’nde 2 müdürlük yenilendi
YEREL HABERLER Burhaniye Belediyesi’nde 2 müdürlük yenilendi
BAÜN şehit öğrencinin ailesini ağırladı Şehit öğrencinin ailesi duygu dolu anlar yaşadı
YEREL HABERLER BAÜN şehit öğrencinin ailesini ağırladı Şehit ...
Altıeylül'de bahar temizliği başladı
YEREL HABERLER Altıeylül'de bahar temizliği başladı
Erdek’te vatandaşlardan BASKİ’ye sitem
YEREL HABERLER Erdek’te vatandaşlardan BASKİ’ye sitem
Müdür Onar, Polis Emeklileri Derneği’ni ziyaret etti.
YEREL HABERLER Müdür Onar, Polis Emeklileri Derneği’ni ziyaret etti.
Balya ve İvrindi Kaymakamları Manyas’ta
YEREL HABERLER Balya ve İvrindi Kaymakamları Manyas’ta
Erdek’te Muhtarlar Derneği kuruldu
YEREL HABERLER Erdek’te Muhtarlar Derneği kuruldu
Balıkesir'de AFAD eğitimi üniversitelerde de verilecek AFAD Balıkesir'de üniversitelerle işbirliği yapacak
YEREL HABERLER Balıkesir'de AFAD eğitimi üniversitelerde de ...
Balıkesirli ressam Yemenicioğlu’nun ismi parkta yaşayacak
YEREL HABERLER Balıkesirli ressam Yemenicioğlu’nun ismi parkta ...
Ayvalık’ta keçi ölümlerinin sebebi parazit
YEREL HABERLER Ayvalık’ta keçi ölümlerinin sebebi parazit
Edremit Körfezinde hava sıcaklığı 22 dereceye ulaştı
YEREL HABERLER Edremit Körfezinde hava sıcaklığı 22 dereceye ulaştı
Ayvalık’ta Türk kara sularına itilen 30 Afrikalı mülteci kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Türk kara sularına itilen 30 Afrikalı ...
Balıkesir'de jandarmadan 18 aranan şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan 18 aranan şahsa gözaltı
Ayvalık’ta Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Türk kara sularına itilen 38 düzensiz ...
BİGEP İle TUBİTAK’ta Balıkesir rüzgarı TÜİTAK'tan Balıkesir'e 14 derece
YEREL HABERLER BİGEP İle TUBİTAK’ta Balıkesir rüzgarı TÜİTAK'tan ...
Balıkesir'de huzur operasyonlarında 129 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de huzur operasyonlarında 129 aranan şahıs ...