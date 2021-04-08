Balıkesir'de kursu bitirenler iş sahibi olacak

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Cilt Bakımı ve Güzellik Uzmanlığı kursu ilgi gördü. 525 saatlik kursu bitiren kadınların güzellik merkezlerinde iş sahibi olabilecekleri kaydedildi.

Burhaniye’de, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde, pandemi döneminde ara verilen kurslar tekrar başlarken, Cilt Bakımı ve Güzellik Uzmanlığı Kursuda ilgi gördü. Ayten Komşu’nun eğitmenliğini yaptığı kursu 37 kadın katılıyor. Kursun iki gurupta yapıldığını anlatan Eğitmen Ayten Komşu, “Kursumuzu bitirenlere sertifika vereceğiz. Kursu bitiren kadınlar güzellik merkezlerinde iş buluyorlar. Ayrıca, Mesleki Eğitim Merkezine gidenler ilerde kendi işlerlerini de açabilirler. Yani kursumuza gelenler ilerde iş sahibi olacaklar. Bu yüzden de kursumuz ilgi görüyor” dedi. Kursu katılan kadınlarda mutluluklarını dile getirirken, güzelliğe dair çok şey öğrendiklerini söylediler. Kursiyerlerden Selma Ceylan, “ Güzellik uzmanlığı kursuna geliyorum. Pandemi döneminde bu kurs çok güzel bir fırsat oldu. Zamanınız çok güzel geçiyor. Çok kaliteli şeyler öğreniyoruz. Halk Eğitim Merkezi yetkilerine ve eğitmenimize teşekkür ediyoruz” dedi. Kursun en genci olduğunu anlatan Seda Kurşun da, “Burada bilmediğimiz çok şeyi öğreniyoruz. Kursu bitirdikten sonra kendi işyerimi açabileceğim. Bu kurs sayesinde çok güzel yerlere gelebileceğimi düşünüyorum. Bize bu hizmeti sunan yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

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