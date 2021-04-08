Polisler, ilçe kaymakamını ziyaret ettiler

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla İlçe Emniyet Müdür Vekili ve İl Emniyet Müdür Yrd. Yasin Demir ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Polis haftası münasebetiyle gerçekleştirilen ziyarette açıklama yapan Kaymakam Ünsal; “Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini emanet ettiğimiz, Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Kurulduğu günden bu yana terörle ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere, üstlendiği tüm görevlerde bizleri gururlandıran, büyük fedakarlık, cesaret ve kahramanlıklarla hizmet veren emniyet teşkilatımız, 176 yıllık bilgi ve tecrübesiyle hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın bundan sonra da halkımızın güven ve sevgisinden güç alarak, yüksek vazife şuuruyla çalışmalarını sürdüreceğine inanıyor; Polis Teşkilatımızı ileriye taşıyacak her adımın destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Ülkemizin ve tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiği bu günlerde polis teşkilatımız, Covid19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirler kapsamında bizler için 7/24 sahada, fedakarca görevlerini yürütmektedirler. Bizler de vatandaşlar olarak, sahada çalışan polislerimize destek olmak ve alınan önlemlere titizlikle uymamız gerekmektedir.

Bu vesileyle, dayanışma içerisinde olmamız gereken bu günlerde ülkemiz genelinde zor şartlar altında görev yapan tüm polislerimizin haftasını ve polis teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, huzurun bozulmaması için mesai kavramı gözetmeksizin çalışan polisimize desteklerinden dolayı değerli Edremitli hemşerilerime de teşekkür ediyorum” dedi.

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