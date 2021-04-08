'Can dostlar yaşasın' projesi Altınoluk’ta

Balıkesir’in Edremit ilçesinde geçtiğimiz aylarda AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı tarafından, 'Can Dostlar Yaşasın' sloganıyla başlatılan Sosyal Sorumluluk Projesinin Altınoluk etabını hayata geçirildi.

Sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Altınoluk'un farklı noktalarında, kırsal mahallelerden, sahil şeridine kadar çok sayıda alanda mama kapları yerleştirildi. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, yönetim kurulu üyeleri, gönüllüler ve proje sorumluları gün boyu, sokak hayvanları beslenme noktalarında çalışma yaparak eksikliklerin giderilmesi için istişarelerde bulundu. Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren Altınoluk sakinleri, AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı'na teşekkür etti.

Proje ve çalışmalarla ilgili bilgiler veren başkan Ekrem Umutlu, “Can Dostlar Yaşasın’ sloganıyla başlattığımız sosyal sorumluluk projemiz bölgemizde örnek oldu. Hayvan sever vatandaşlarımız da projemize önemli katkılar sağlarken, söz verdiğimiz gibi ilçemizin önemli tüm bölgelerini sokak hayvanları beslenme noktalarıyla donatmaya devam ediyoruz. Projemize başladığımız günden bu güne ‘Onlar Mamaya Muhtaç’ sözümüz ile çok sayıda beslenme noktası oluştururken, ‘Satın Alma Sahiplen’ diyerek te kedi ve köpeklerimizi sahiplendirmeyi sürdürmekteyiz. Bu projemiz siyaset üstü bir çalışmadır. Hayırsever yönetim kurulu üyelerimiz, Gençlik Kollarımız, Kadın Kollarımız ve partimizin gönüllülerinin ciddi katkılarıyla temin ettiğimiz mamalar, özellikle yasakların olduğu hafta sonlarında hayati önem arz ediyor. Proje sorumlularımız, hafta sonları beslenme noktalarına mama takviyeleri yaparak eksikleri gideriyor. İlçe merkezinden Güre mahallemize kadar yaygınlaştırdığımız beslenme noktalarına yenilerini ekledik. Son olarak Altınoluk ve komşu kırsal mahallelerine çok sayıda beslenme noktası konuşlandırdık. Bu sayede, ilçemizin her mahallesine ulaşmış olduk. Halkımızdan tek isteğimiz, beslenme noktalarını koruyup kollamaları. Kedi ve köpek sahiplendirme çalışmalarımız da sürüyor. Bunun için de tüm vatandaşlarımız partimizle iletişime geçerek proje sorumlumuzla görüşebilir. Projemizin sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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