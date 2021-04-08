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160 öğrenci Ayvalık ve Havran'ı gezdi

DHA

160 öğrenci Ayvalık ve Havran'ı gezdi


Fatih Emrah ERDOĞANHüsnü EVRENBALIKESİR, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından sürdürülen 'Yarın Çok Geç olacak' projesi kapsamında 8 ilden 15-18 yaş arası 160 öğrenci, Balıkesir´in Ayvalık ve Havran ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.
Proje kapsamında Adana, Ağrı, Batman, Ardahan, Iğdır, Kırıkkale, Şanlıurfa ve Şırnak'tan gelen öğrenciler, Ayvalık´ın Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkiinde bulunan İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Vilayetler Evi´nde konakladı. Kahvaltı programının ardından öğrencilere, konferans salonunda AFAD tarafından hazırlanan Doğal Afet Eğitim Atölyesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü´nce hazırlanan Güvenli Trafik Eğitimi Atölyesi kapsamında trafik eğitimi verildi.
Şırnak´tan gelen öğrencilerden Kadir Oruç, `Yarın Çok Genç Olacak´ projesi kapsamında Ayvalık´ta bulunmaktan büyük heyecan duyduğunu belirterek, "Ben ilk kez Anadolu´nun batısına geldim. Daha önce Mersin, Düzce ve Sakarya´ya gelmiştim. Ama Türkiye´nin en batısına ilk kez geliyorum. Çanakkale´yi görmek en büyük hayalimdi. Çanakkale´yi kulakla işitmek ayrı, gelip de gözle görmek ise bambaşka bir duygu. Atalarımızın ayak bastığı ve savaştığı yerleri gezip görmek beni çok mutlu etti. Bu yüzden de İçişleri Bakanlığı´na çok teşekkür ederiz. Burada aldığımız AFAD´ın ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde bizim için çok yararlıydı" dedi.
ÖĞRETMENLER GURURLU
Şırnak´tan 19 öğrenci ile proje katıldıklarını belirten Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Bünyamin Toroman, "Çok heyecanlıyız. Dün Çanakkale´deydik. Çocuklarla birlikte gezdik. Öğrencilerimizin pek çoğu ilk kez yaşadıkları kentin dışına çıktı. Birçoğu ilk kez uçağa bindi. Tüm bunların yanı sıra 103 yıl önce Çanakkale´de yaşanılan destanın tüm ayrıntılarını direkt yerinde gözlemleri ise öğrencilerimiz için bambaşka bir duyguydu. Bu heyecanlarını da bizimle paylaşmaları, bizler için tarifi imkânsız bir mutluluktu" diye konuştu.
KOCA SEYİT´İN KABRİNİ ZİYARET ETTİLER
Ayvalık programının ardından Havran ilçesine geçen öğrenciler, burada Havran Kaymakamı Enver Özderin ve Belediye Başkanı Emin Ersoy tarafından karşılandı. İlçeye bağlı Çanakkale Kahramanı Seyit onbaşının adını taşıyan kırsal Kocaseyit mahallesinde ilk olarak Seyit Çabuk'un anıt mezarına gelen kafile zaman zaman yağan yağmura ve soğuk havaya rağmen burada dua etti, ardından Kocaseyit Anıtının bulunduğu alanı ve Seyit Onbaşı Müzesi'ni gezdi.
Öğrenciler burada, Kaymakam Özderin ve Seyit Çabuk'ın torunu Muhammet Yıkar tarafından bilgilendirildi. Yıkar, öğrencilere dedesi hakkındaki savaş sonrası yaşananları anlattı.
Öğrencilere Havran Belediyesi tarafından içinde Kocaseyit'i anlatan CD, kitap, maske, yöresel ürünlerden leblebi ve höşmerim tatlısı bulunan birer çanta hediye edildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN-Hüsnü EVREN
2021-04-08 19:44:41

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