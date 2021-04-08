Balıkesir'de polisten 2 uyuşturucu şüphelisine operasyon

Tam 137 Milyon TL! Hangi talihliye çıktı?

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Balıkesir'de Narkotik polisleri il merkezinde 2 ayrı adreste 2 uyuşturucu şüphelisine operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik olarak sokak satıcılarının yakalanması ve suç organizasyonun deşifre edilebilmesi amacıyla 2 şüpheli şahsa 2 ayrı adreste operasyon yapıldı. Bu aramalarda 21,06 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu içmek için kullanılan aparat, 12 adet uyuşturucu ecza hap,3,16 gram esrar, 25, 34 gram sentetik bonzai, 53 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 2 şüpheli şahıs yakalanarak, gerekli adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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