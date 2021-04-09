Balıkesir'de Afet eğitmenlerinin eğitimleri değerlendirildi

Balıkesir Valiliği himayesinde, Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla uygulanan “Balıkesir 2021 Afet Eğitim Yılı Projesi” kapsamında Afet Eğitmenleri Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının ‘Afet Eğitim Yılı’ olarak belirlenmesi dolayısıyla hazırlanan Afet Farkındalığı Tanıtım Filminin gösterimiyle başlayan toplantı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden görevli ve gönüllü eğitmenlerin kısa sunumlarıyla devam etti.

Vali Şıldak Eğitim Toplantısı dolayısıyla yaptığı konuşmada; “Afet farkındalığı oluşturulması adına yapılan bu çalışmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Şahsen sunumlardan faydalandım. İçinde bulunduğunuz süreçte yaptığınız eğitim faaliyetini önemsediğimi belirtmek isterim. Afet eğitimi; ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu, bilinçlenme ve farkındalık oluşmasının gerekli olduğu bir alan. Siz bu alanda asıl görevlerinizin yanında bu sorumluluğu üstlenerek böyle bir faaliyet yürütüyorsunuz. Öncelikle ben sizlere gerçekten teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu Kritik Coğrafyada Eğitimlerle Bilinçleneceğiz”

Balıkesir’in afetlerin çoğuna müzahir bir İl olduğunu belirten Şıldak; “2021’in Afet Eğitimi Yılı olması bizim için bir fırsat. Bu şekilde belirlenen yıl ilanları, hafta ilanları; yenilenmek için, o alanda daha etkili çalışmalar ortaya koymak için fırsat oluyor. Bu fırsatı İlimizde en iyi şekilde değerlendirme kararı verdik ve en üst seviyede tuttuk, ilgi alaka düzeyimizi yükselttik. Bu konuya özen gösteriyoruz. Peki, bunu neden yapıyoruz, Balıkesir afetin pek çoğuna oldukça müsait bir İl, her zaman doğal afetle karşı karşıya kalabiliriz. Ve etkili bir Afet Farkındalığı Eğitimlerle Oluşuyor. Ben buradan ayrılırken afet konusunda daha duyarlı hale geldiğimi söyleyebilirim. İnşallah bu süreç amacına ulaşarak faydalı olur. Böylesine kritik bir coğrafyada alacağımız bu tedbirler, eğitimler bilinçlenmeyle insanımıza dokunuş yapsın. Bilhassa öğretmenlerimizin; öğrencilerimize ve velilerimize vereceği eğitimlerin tüm topluma yansıyacağını düşünüyorum. Kamu personelimize, muhtarlarımıza da verilecek eğitimler boşa gitmeyecektir.” diye konuştu.

Balıkesir Öğretmenevi’nde yapılan toplantıya Vali Hasan Şıldak ve Fatma Nur Şıldak’ın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, eğitim faaliyetlerini gerçekleştiren öğretmenler ve AFAD Personeli katıldı.

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