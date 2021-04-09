Burhaniye’de koronavirüs değerlendirme toplantısı

Burhaniye ilçesinde. Kaymakam İlyas Memiş’in başkanlığında koronavirüs toplantıları yapıldı. Kaymakamlık salonunda, daire amirleri, oda başkanları ve merkez mahalle muhtarlarının ayrı ayrı katılımıyla kapsamlı koronavirüsle mücadele değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda 10:30’da mahalle muhtarları, 11:00’de oda başkanları ve 11:30’da daire amirlerinin katılımıyla yapılan toplantılarda son dönemde il ve ilçe de artan koronavirüs vakalarına karşı yapılan çalışmalar ve alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Kaymakam İlyas Memiş, “İlçemizde son dönemde vaka artışları oldu. Salgınla mücadelede halkımızın daha dikkatli, daha tedbirli olması gerekmektedir. Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski azaltmak ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak için il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan kararlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir. Bu konuda, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve denetimlerin yoğun bir şekilde yapılması hususunda gereken yapılacaktır” dedi.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdür Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik,, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midill, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, Belediye Zabıta Müdürü Yüksel Yüce, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cezmi Kazar, Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şükrü Softa ve Merkez Mahalle Muhtarları katıldı.

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