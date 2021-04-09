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Zağnos Paşa Camisi meydan düzenlemesinin ilk etabı tamamlandı

DHA

Zağnos Paşa Camisi meydan düzenlemesinin ilk etabı tamamlandı


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in tarihi ve kültürel değerleri arasında yer alan Zağnos Paşa Camisi ve civarındaki yapıları içine alan meydanda, düzenleme çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, tarihi alanın siluetinin ortaya çıkarılması ve meydana yeni bir doku kazandırılması hedefleniyor.
Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamlarından Zağnos Mehmet Paşa tarafından, 1461 yılında yaptırılan Zağnos Paşa Cami, 1897 yılındaki büyük depremde yıkılınca yeniden inşa edilerek, 1904 yılında ibadete açıldı. Kentin önemli tarihi simgelerinden Zağnos Paşa Camisi, zamanla şehrin gelişen yapısı içinde arada kalarak siluetini kaybetti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, caminin siluetini ortaya çıkarmak için proje hazırladı. 1636 metrekaresi yeşil alan olmak üzere 6274 metrekare alanı kapsayan proje kapsamında, 12 binanın kamulaştırılması yapılarak, yıkıldı, bir binanın da iki katı tıraşlandı. İlk etabı tamamlanan projenin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhittin Demirtaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir ve Dr. Mustafa Canbey ile daire müdürleri katıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ilk olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum´a teşekkür ederek başladığı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
"Seçildiğimiz andan itibaren buradaki çalışmalara başladık. Zağnos Paşa Camii´ni Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanımız İbrahim Ermişler ve heyetiyle istişareler yaptı. Buradaki arkadaşlarla nelerin yapılması gerektiği konusunda öncelikle caminin avlusunun yetersizliği ve burada insanlarımızın abdest alma haricinde diğer ihtiyaçlarının karşılanacağı, tuvaletlerin uygun olmadığı kanaatine vardık. Arkasındaki meydanın kamulaştırması süreci gereğinden fazla uzadığı düşünülüyordu. Meclisimizden kararlarımızı alıp, istişarelerimizi yaptıktan sonra bu konuyu bakanlığımıza da arz ettik. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla buradaki STK´larımızla beraber süreci yönettik. Meydan düzenlemesinin ardından kullanıma açıyoruz."
'ESERLERİMİZİ GELİŞTİRİP, KORUYORUZ'
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, güzel bir girişimin, hayırla sonuçlanmasını mutlulukla karşıladıklarını söyledi. Vali Şıldak, "Öncelikle Zağnos Paşa gibi tarihi eserler, bizim kültürümüzün, maneviyatımızın şehirlerimizin kimliğini oluşturan, her zaman el üstünde tutulması, korunması ve geliştirilmesi gereken en önemli eserlerimiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın, belediye imkanları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştirdiği, bugünde açılışını hep birlikte gerçekleştirdiğimiz Zağnos Paşa Camiimizin çevre düzenlemesi mükemmel bir şekilde kısa sürede tamamlanarak, halkımızın hizmetine sunulmuş oluyor. İlimiz, kültür varlıkları yönünden oldukça zengin. Bu itibarla başta Çevre Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, merkezi düzeyden aktarılan ödenekler, belediyelerimizin imkanları ve valiliğimizin kültür payı ödenekleriyle gerçekleştirdiği çalışmalarla şu anda ilimizin birçok noktasında bu tür eserlerimize sahip çıkıyoruz, geliştiriyoruz, koruyoruz" dedi.
BAKAN YARDIMCISI DEMİRTAŞ, DEPREME DİKKAT ÇEKTİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhittin Demirtaş, Türkiye´nin dört bir yanında çalışmaların sürdüğünü söyledi. Zağnos Paşa Camii´nin yeni halini Balıkesir´e kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Demirtaş, "Bakanlık olarak tarihe vefa, geçmişe saygı sloganıyla bugüne kadar 44 yılımızda 79 meydanımızı yeniden ihya ediyoruz. Meydanlarımızı tarihi hüviyetine kavuşturacak bu projeyle yüzlerce tarihi ve kültürel aksımızı yeniden ihya ediyor, yine yüzlerce etapta yenilediğimiz iş yerlerimizi de esnafımıza kazandırıyoruz. Bugün de 600 yıllık geçmişe sahip olan Fatih Sultan Mehmet´in çok değerli vezirlerinden Zağnos Paşa tarafından yaptırılan caminin de içerisinde bulunan Zağnos Mehmet Paşa Külliyesi meydanı ve çevresinde yürüttüğümüz çalışmaları belediye başkanlığımızın çok kıymetli katkılarıyla 6 ay gibi çok kısa bir zamanda tamamlamış bulunmaktayız. Bakanlığımız bütün projeleri 100 yıllık vizyonla hazırlayıp, bunları halkımızın hizmetine sunmak için canla başla çalışmaktadır. Ülkemizde maalesef bir de deprem gerçeği var. Balıkesir şehrimiz de Kuzey Anadolu fay hattının yakınlarında bulunmakta ve yine bu bölgede sıkça küçük depremlerin olduğunu biliyoruz. Bakanlığımız bütün illerde deprem çalışmalarıyla ilgili kentsel dönüşüm çalışmalarını son derece gayret göstermektedir. Yerel yönetimlerimizle birlikte ortak çalışmalarımızla deprem binaların yıkılmasına neden olduğu için depremden önce bu gayreti göstererek inşallah Balıkesir´de de bu kentsel dönüşümü hızla tamamlayacağız. Bugüne kadar bakanlık destekleriyle yaklaşık 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü sağladık. Her yıl 300 bin binayı da depreme karşı güçlendirmek için program yaptık. İnşallah Balıkesir de bu programlarımız içerisinde gerekli hizmet desteğini alacaktır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-04-09 17:27:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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