TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Menemenspor: 2

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TFF 1. Lig’in 29. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor ile 22 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

5. dakikada Abdurrahim’in ortasında Del Valle’nin şutu savunmadan döndü.

6. dakikada Del Valle’nin ortasında ceza sahasında Hakan kafayla topu filelere yolladı. 10

52. dakikada Menemenspor'un kullandığı köşe atışında arka direkte boş durumda David'in vuruşu kaleyi bulmadı.

55. dakikada Omar’ın pasında topla buluşan Rasheed'in vuruşu ağlara gitti. 11

71. dakikada Selçuk’un kullandığı köşe atışında İsmail Haktan ceza sahasında topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

74. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen İshak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 21

75. dakikada İsmail Haktan ceza sahasındaki karambolde topu Kaleci Gökhan'ın bakışları arasında ağlarla buluşturdu. 22





Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Kadir Sağlam xxx, Muhammet Yumak xxx, Gökhan Barcın xxx

RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci x, Abdurrahim Dursun xx, Fırat Arıkan xx, Mickael Franck Pote xx (Emir Halilovic dk. 79 x), İshak Çakmak xx, Doğan Can Davas xx, Ruben Rayos Serna x (Selçuk Alibaz dk. 66 x), Hakan Bilgiç xx, Mehmet Yiğit xx, Yonathan Del Valle x (Erkan Taşkıran dk. 65 Xxx), Orhan Ovacıklı xx (Gabriel Torje dk. 65 x)

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Feyyaz Belen, Berat Satılmış

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen x, Yusuf Talum xx, Furkan Bayır xx, Emir Han Topçu xx, Mahamadou Ba x, Mamadou Traore x (Berkay Samancı dk. 56 xx), İsmail Haktan Odabaşı xxx (Tidjani Anaane dk. 85 ?), Omar Abdullahi Mohamed xx (Ömer Şahbaş dk. 90+2 ?), Tayfun Aydoğan xx (Abdulkadir Öksüz dk. 90+2 ?), İbrahim Akanbi Rasheed xxx, David Domgjnas xx

Yedekler: Fatih Demirlak, Emre Batuhan Adıgüzel, Bekir Can Sönmez, Cem Çelik, Mehmet Aytemiz

Teknik Sorumlusu: Recep Yazıcı

Goller: Hakan Bilgiç (dk. 6), İshak Çakmak (dk. 74 pen.) (Bandırmaspor), İbrahim Akanbi Rasheed (dk. 55), İsmail Haktan Odabaşı (dk. 75) (Menemenspor)

Kırmızı kart: Volkan Emrah Sayımcan (Yardımcı antrenör) (dk. 75) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Gabriel Torje (Bandırmaspor), Berkay Samancı, İbrahim Akanbi Rasheed, Ümit Karan (Teknik Direktör) (Menemenspor)

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