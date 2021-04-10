Recep Yazıcı: "Bir puan almak bizim için önemliydi"

Menemenspor Teknik Direktörü Recep Yazıcı, Bandırmaspor maçının ardından, ikinci yarıda oyuncularının sergilediği performanstan dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bir puan almak bizim için önemliydi" dedi.

TFF 1. Lig'in 29. hafta mücadalesinde Menemenspor, deplasmanda Bandırmaspor ile 22 berabere kaldı. Maçın ardından Menemenspor Teknik Direktörü Recep Yazıcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İkinci yarıdaki oyundan dolayı oyuncularını kutlayan Yazıcı, "İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık ama ikinci yarıda istediğimiz hırs, mücadele, karşı koyma mücadelesini yaptık. Dolayısıyla da bir puan almak bizim için önemliydi. 3 puan için gelmiştik ve üç puan da alabilirdik. Ancak bugün burada Bandırma'da, Bandırmaspor'un kendi sahasında bizim tuhafımıza giden olaylar oldu. Covid19 nedeniyle biz biliyoruz ki seyirci almak yasak ama sahada 100 kişiye yakın bir seyirci vardı. Bu seyirciler normal misafir değillerdi, tezahürat yaptılar. Bandırmaspor seyircisi mi, değil mi onu da bilmiyorum tabii ki. Futbol Federasyonu'ndan açıklama bekliyoruz. Salgın var ve ülkemizin durumu ortada. Ama bu 100'e yakın biraz fazla ya da eksik olabilir. Sayıda yanılabilirim bunun sebebi nedir, onu biz bir türlü çözemedik. Soyunma odalarında, koridorlarda istenmeyen şeyler oldu. Hocamıza hakaret ve küfürler edildi. Biz futbol oynamaya geldik. Küme düşmemeye çalışıyoruz. Mücadele etmeye ve sarı kart dahi görmemeye çalışıyoruz. Haksız bir penaltı almamıza rağmen hiç itiraz etmeden yolumuza devam edip, ekmeğimize bakıyoruz. Ama maalesef ki hoş olmayan ve Bandırmaspor'a da yakışmayan şeyler oldu. Yönetici arkadaşlarımızdan biz biraz daha misafirperverlik beklerdik" diye konuştu.

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