Erkan Sözeri: “Kritik hatalar yaparak goller yiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erkan Sözeri: “Kritik hatalar yaparak goller yiyoruz”

İHA

Erkan Sözeri: “Kritik hatalar yaparak goller yiyoruz”

Menemenspor karşısında kritik hatalar yapıp kritik goller yediklerini söyleyen Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, bu hataları düzeltmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
TFF 1. Lig’in 29. haftasında Bandırmaspor, sahasında Menemenspor ile 22 berabere kaldı. Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, "Öncelikle Emniyet Teşkilatımızın 176. yıldönümü nedeniyle gününü kutluyorum. Maça gelecek olursak, maçtan önce kazanmayı hedefliyorduk. Aslında yaklaştık da, iki kez öne geçtik. Her maç olduğu gibi bu maçta da oyunu domine ettik. İyi organizasyonlar yaptık, pozisyonlara girdik. Maçın başında golü de bulduk aslında. Son haftalarda hep aynı şeyleri söylüyorum gibi olacak ama kritik yerlerde, kritik hatalar yaparak goller yiyoruz. Bunların önüne maalesef geçemedik. Çalışmıyor muyuz, çalışıyoruz, analiz yapmıyor muyuz, yapıyoruz. Ama oluyor, futbolcularımız yapıyor bu tarz hataları. Zaten bu hataları yapa yapa gelişecekler, bu hatalarla büyüyecekler. Tabii bize pahalıya patladı. Özellikle ikinci yarıdaki hatalar pahalıya patladı. Diğer yandan Menemenspor 'u da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İnsanlar futbol görmek istiyor”
Müsabakadan sonra yaşanan gerginliklere de değinen Sözeri, “Bu gerginliklerin arkasında aslında ilk maçlarda olan gerginlikler var. Çünkü Bandırma'ya gelen her takım bizim misafirimiz. Biz de gittiğimiz her yerde misafir olmayı umut ediyoruz. Tabii ki ben Menemen'de kendi adıma hakaret de işittim ama sonuçta profesyoneliz dedik, döndük arkamızı geldik. Şimdi de burada. Halbuki onlar bizi çok iyi misafir etse, çok iyi karşılasa, orada da berabere kaldık. Burada da aynı şey olacak. Futbolun ruhunu çok dışarılara taşıyoruz. O yüzden her maçın bir rövanşı oluyor. Siz ilk maçta bir şey yaptığınız zaman ikinci maçta gerginlik oluyor. Ben asla istemiyorum böyle şeyleri. Futbol adına istemiyorum. İnsanlar bu gerginlikleri görmek istemiyorlar. İnsanlar futbol görmek, keyifli goller, keyifli pozisyonlar görmek istiyorlar. Biz saha içinde onları yapıyoruz ama saha dışında böyle gerginlikler oluyor. Ne yapalım, futbolda var bunlar diyoruz. İnşallah bu tarz şeyler, her takım, evine gelen takımı misafir kabul eder ve bir daha yaşanmaz. Tabii Ümit hocanın bir hareketi var deniyor. Ümit Karan benim takım arkadaşım Gençlerbirliği'nden. Bilmiyorum, ben görmedim ama öyle bir şey yaptıysa hiç ona yakışmamıştır. Tabii yaptıysa diyorum tekrar. Yapacağını da ummuyorum ama öyle bir şey yapmışsa çok saygısızca bir hareket olmuştur. Ama yapmamışsa zaten Ümit Karan kariyeri olan, kendini kanıtlamış, düzgün bir insan. O yüzden bu tarz işleri hep söylerim. Dışarıdaki işleri bırakalım, saha içine yoğunlaşalım. Futbolu nasıl geliştiririz ona bakalım. Benim oyuncularım hata yapıyorlar ama hata yapa yapa gelişecekler. Dolayısıyla biz futbolun içinde kalalım. Eğer olmuşsa bu işler hoş şeyler değil” şeklinde konuştu.

“Yönetimimiz bir hedefe oynama peşinde”
Karşılaşmanın hakemleri hakkında görüşlerini de aktaran deneyimli çalıştırıcı, “Hakemleri de kutluyorum. Ufak tefek hatalar dışında iyi bir maç yönettiklerini düşünüyorum. Biz de bundan sonra Bandırmaspor olarak alttaki takımlarla oynayacağız yine. Sahadaki duruşumuzu göstereceğiz. Sahada futbolumuzu oynayacağız. Bandırmaspor'un gelecek seneki hedeflerine uygun futbolcularımızın hemen hemen hepsini oynatmaya çalışacağız ki seneye bir yönetimimiz bir hedefe oynama peşinde. Onlar da planlarını programlarını yapsınlar. Bandırmaspor adına güzel maçlar oynayıp, güzel sonuçlar alıp önümüzdeki senenin planlamasını yapmak olacak hedef” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Recep Yazıcı: "Bir puan almak bizim için önemliydi"
YEREL HABERLER Recep Yazıcı: "Bir puan almak bizim için önemliydi"
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Menemenspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Menemenspor: 2
Balıkesir'de huzur operasyonu: 20 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de huzur operasyonu: 20 kişi yakalandı
Burhaniye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Burhaniye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi ...
Kadına şiddet ihbarından “pasta” çıktı Ayvalık polisine sürpriz kutlama
YEREL HABERLER Kadına şiddet ihbarından “pasta” çıktı Ayvalık ...
Sındırgı yeşil alanlarını büyütmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Sındırgı yeşil alanlarını büyütmeye devam ediyor
Korona virüsten hayatını kaybetti. Gözyaşları zabıta memuru Serkan Özgürbüz için aktı
YEREL HABERLER Korona virüsten hayatını kaybetti. Gözyaşları zabıta ...
Balıkesir polisinden iki ilde ortak operasyon: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir polisinden iki ilde ortak operasyon: 16 ...
Balıkesir polisinden 18 şahsa huzur operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir polisinden 18 şahsa huzur operasyonu
Zağnos Paşa Camisi meydan düzenlemesinin ilk etabı tamamlandı
YEREL HABERLER Zağnos Paşa Camisi meydan düzenlemesinin ilk etabı ...
Kavga ihbarından kutlama pastası çıktı Gazetecilerden polislere 176. yıl jesti
YEREL HABERLER Kavga ihbarından kutlama pastası çıktı Gazetecilerden ...
Zağnos Paşa Camisi projesi hayata geçti
YEREL HABERLER Zağnos Paşa Camisi projesi hayata geçti
Burhaniye’de koronavirüs değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Burhaniye’de koronavirüs değerlendirme toplantısı
Manyas’ta aile içi kadına yönelik şiddet konulu toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Manyas’ta aile içi kadına yönelik şiddet konulu ...
Burhaniye’de Polis Teşkilatının 176. yaşı kutlandı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Polis Teşkilatının 176. yaşı kutlandı
Kazdağları’nda kar manzaraları havadan görüntülendi Onlarca yıl aradan sonra nisan ayında Kazdağları’na kar yağdı
YEREL HABERLER Kazdağları’nda kar manzaraları havadan ...
Erdek’te Ramazan pidesi 4 lira
YEREL HABERLER Erdek’te Ramazan pidesi 4 lira
Pandemiden olumsuz etkilenen Roman müzisyenler belediyede istihdam edilecek Başkan Arslan’dan Romanlara büyük destek
YEREL HABERLER Pandemiden olumsuz etkilenen Roman müzisyenler ...
Tarım Kredi Kooperatifi Burhaniye’de market açtı
YEREL HABERLER Tarım Kredi Kooperatifi Burhaniye’de market açtı
Manyas’ta polis haftası kutlandı
YEREL HABERLER Manyas’ta polis haftası kutlandı
Emniyet Müdürü Karabaş’tan Kaymakam Atasoy’a ziyaret
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Karabaş’tan Kaymakam Atasoy’a ziyaret
Müdür Arıcıoğlu ve Federasyonların il temsilcileri toplantı yaptı
YEREL HABERLER Müdür Arıcıoğlu ve Federasyonların il temsilcileri ...
Burhaniye atık pil toplamada başarılı oldu
YEREL HABERLER Burhaniye atık pil toplamada başarılı oldu
Ayvalık’ta Polis teşkilatı 176. yılını sade bir tören ile kutladı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Polis teşkilatı 176. yılını sade bir tören ...