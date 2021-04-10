Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yakalanan 4 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Edremit’te şüphe üzerine durdurulan A.B. ve M.S.K. isimli kişilerin yapılan üst aramasında 1.50 gram ağırlığında bonzai maddesi ele geçirildi. Kişilerin uyuşturucu maddeyi S.A. ve E.A. isimli kişilerden temin ettiğinin öğrenilmesi üzerine Narkotik ekipleri, uyuşturucu maddeyi satan şahısların ikametine baskın düzenledi. Burada ekipler 17.09 gram gelen bonzai (Sentetik Kannobionid) maddesi 1 adet elektronik hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 600 TL para ele geçirdi. S.A. ve E.A. isimli kişiler gözaltı sonrası sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.



Öte yandan Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de durumundan şüphelenilerek takip edilen, H.C. isimli kişinin üst aramasında 5.30 gram metamfetamin ve 13 gram esrar maddesi ele geçirdi. Edremit Narkotik polisi ve Havran İlçe Emniyet Müdürlüğünce devam eden çalışmalarda H.K. isimli kişinin evinde yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve aparat içerisinde 1.80 gram esrar maddesi 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve şarjöre basılı halde 3 adet fişek buldu. Olayla ilgili H.C., H.K. ve E.A. isimli şahıslar polis ekipleri tarafından yakalanırken H.C. ve H.K. isimli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.