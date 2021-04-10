Balıkesirspor'dan hakem kararına tepki

Balıkesirspor Kulübü, Samsunspor karşılaşmasındaki hakem kararlarına resmi sitesinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugünkü maçımızda yaşananlar ve verilen kararlar artık sabrımızı taşırmıştır. Sezon başından bu yana hakem hataları yüzünden en fazla canı yanan takım olmamıza rağmen adalet ve eşitliğe olan inancımızdan dolayı sesimizi çıkarmadık ancak bugün takımımız sahada aslanlar gibi mücadele eden çocuklarımızın çalınan emekleri ve yaşanan hakem faciası bir kez daha tüm spor kamuoyunca görülmüştür. Adalet bir gün herkese lazım olacaktır ve her takıma eşit şekilde düdükler çalınıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Balıkesirspor 1 milyon 300 bin nüfuslu şehrin takımıdır. Şehrin en büyük markasıdır ve 50 yılını devirmiş bir çınardır ve kimse Balıkesirspor'un verdiği şanlı mücadeleyi, sahada gösterdiği emeği, masa başında hakem kararlarıyla çalamaz. Bugünkü maçın hakemine verilecek cezanın ve düdüğünü asması için konunun takipçisi olduğumuzu ve Balıkesirspor'un hakkını kimseye ama kimseye yedirmeyeceğimizi kamuoyuna bildiririz."

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