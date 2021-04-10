Kavlaklar’a yeni muhtarlık binası Başkan Arslan: “mahallemize yeni muhtarlık binası kazandırdık” Kavlaklar’a muhtarlık binası açıldı

Balıkesir’in Edremit’in Kavlaklar Mahallesi’nde belediye tarafından yapımı tamamlanan yeni muhtarlık binasının açılışı yapıldı.

Mahallenin önemli bir ihtiyacının karşılandığını vurgulayan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Kavlaklar Mahallemize bir muhtarlık binası kazandırmanın onurunu yaşıyorum. Bizlere muhtarlar konusunda her zaman desteğini veren iradesini yanımıza koyan Edremit Kaymakamımız Turgay Ünsal’a teşekkür ediyorum. Bu binanın yapımında önemli katkısı olan meclis üyelerimize, Başkan Yardımcımız Tayfun Gerkuş’a ve belediye personellerime, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaymakam Turgay Ünsal da konuşmasında muhtarların devletin mahallelerdeki temsilcisi olduğunu ifade etti. Ünsal, “Muhtarlarımızın bir yerleşkesi olacak. Vatandaşlarımız gidip müracaat edecek, muhtarımızın yeri belli olacak. Böyle güzel bir hizmette buluşmamız takdire şayan. Vesile olan yapan gibidir, Belediye Başkanımız ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışa Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Kavlaklar Mahalle Muhtarı Metin Ali Çamtepe ve ilçe protokolü katıldı.

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