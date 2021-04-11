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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Baba Levo” çok sevdiği Ayvalık’ta toprağa verildi

İHA

“Baba Levo” çok sevdiği Ayvalık’ta toprağa verildi

"Baba Levo" olarak tanınan müzisyen Levent Altındağ, vasiyeti yerine getirilerek 8 yıldır yaşadığı ve çok sevdiği Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde toprağa verildi.
Bir süredir kanser tedavisi gören ’Baba Levo’ lakabıyla tanınan usta müzisyen Levent Altındağ(67), dün saat 15.30 sıralarında hayatını kaybetti. Altındağ’ın vefatı üzerine sanatçı dostları sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. 8 yıl önce Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'ne taşınan ve öldüğünde Altınova’ya defnedilmek isteyen Levent Altındağ’ın vasiyeti yerine getirildi. Altındağ’ın cenazesi, bugün öğle namazının ardından Altınova Mahallesi Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Altınova Mezarlığı’nda toprağa verildi. Covid19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen cenaze törenine sanatçının ailesi katıldı.
Sanatçının kızı Gülfem Altındağ, babasının yaklaşık 10 aydır kanserle mücadele ettiğini söyledi. Altındağ, “Babam, Ayvalık’ı çok seviyordu. Burada yaşamak ve öldükten sonra da burada gömülmek hayaliydi. Vasiyeti üzerine bizde burada defnettik. Mekânı cennet olsun” dedi.
Levent Altındağ’ın eşi Gülhan Altındağ ise, “78 yıldır Ayvalık’ın Altınova Mahallesi'nde oturuyorduk. Burayı kendisi çok sevmişti. İstanbul’u tamamen bıraktı ve buraya yerleşmeye karar verdi. Tam bir Altınova ve motosiklet aşığıydı. Maalesef 25 Haziran’da akciğer kanseri teşhisi konuldu. Yoğun bir tedavi süreci geçirdi fakat cevap vermedi. Maalesef kaybettik. İstanbul’un kalabalığından çok bıkmıştı. Buraya aşık oldu ve buraya defnedilmek istemişti. Biz de onun son isteğini yerine getirdik. Bütün dostlarına teşekkür ediyorum. Hem sosyal medya hem de telefonla arayarak sanatçı dostları bizi yalnız bırakmadı. İyi ki onu tanımışım ve hayatıma dokunmuş” dedi.
1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Levent Altındağ, müzisyen babası Erdoğan Altındağ’dan etkilenerek müziğe başladı. Birçok ünlü isme sahnede eşlik eden Altındağ, özellikle flüt icrasında en çok aranan virtüözlerden biri oldu. "Baba Levo" olarak bilinen Altındağ, Ayvalık’ta motosiklet tutkusu ve candan tavırlarıyla yüreklerde yer edinmişti.

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