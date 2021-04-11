Karaayıt köyünün merası köylüde kaldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir demir zenginleştirme tesisinin Karaayıt köyü merasından yer alma talebi, İl Mera Komisyonu tarafından reddedildi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Ayvalık Tabiat Platformu, söz konusu firmanın Ayvalık Bilfer Atık Düzenli Depolama Tesisi Projesi için 2019 yılında hazırladığı başvuru dosyasında Karaayıt köyü merasından yer tahsisi talep ettiğini hatırlatarak, “Bilfer Madencilik, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Karaayıt köyü mevkiinde işlettiği ‘Ayazmant Demir Cevheri Zenginleştirme Tesisi’nden çıkan atıklar için hazırladığı projede, Karaayıt köyü merasının 90 bin metrekarelik bölümünü atık depolama alanı olarak kullanmak istiyor. 2008 yılından bu yana madenin oluşturduğu yıkımın canlı tanığı olan Karaayıt halkı, köyün mera alanının bir kez daha gasp edilmesine isyan etti. Bilfer Madencilik 1950’lerden kalan ruhsat izniyle ÇED muafiyetinden yararlanarak Madra Barajı dibindeki Ayazment Demir Madeni Ocağı’ndan çıkardığı cevheri işlemek üzere 2008 yılında Karaayıt köyü merasından 125 dönüm yer almış, demir zenginleştirme tesisini kurmuş, Karaayıt halkı ve Ayvalıklı yaşam savunucularının 1. ÇED iznini iptal ettirmelerine rağmen 2. ÇED iznini de alarak çalışmayı sürdürmüştü. Şimdi de köylünün keçisini, koyununu otlattığı merayı atık deposu olarak kullanmak istiyordu. Hem de ‘Mera, yaylak ve kışlaklar özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz’ diyen 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 4. maddesine rağmen” ifadeleri kullanıldı.

Karaayıt halkının bu duruma isyan ettiğinin vurgulandığı açıklamada, “15 Ekim 2019 tarihindeki halkın katılım toplantısını yaptırmayarak köylerinde madeni istemediklerini bir kez daha açıkça ifade ettiler. ‘Karaayıt köyü merası halkındır’ diyerek başlattığımız kampanya, kısa sürede 2 bini aşkın imza ile ses getirdi. Karaayıt halkı ise mera tahsisi yazısında olumsuz oy kullanarak Bilfer’i köylerinde istemediklerini bir kez daha gösterdi. İl Mera Komisyonu da bu hassasiyetleri gözeterek aldığı kararla köye ait meranın gerçek sahibinin köylü olduğunu göstermiş oldu. Bir kez daha yaşam savunucuları kazandığı için çok mutluyuz” denildi.

Açıklamada, “Bu sonuca ulaşmamızda emeği geçen Ayvalık Belediye Başkanı Sayın Mesut Ergin başta olmak üzere Ayvalık Kent Konseyine, STK’lara, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliğine, ÇED dosyalarını inceleyerek görüşlerini yazan Jeoloji Mühendisi Doç. Dr. Murat Kavurmacı ve Jeofizik Yüksek Mühendisi EGEÇEP Bilim Kurulu Üyesi Erhan İçöz hocalarımıza, gönüllü olarak desteğini sunan Av. Filiz Sonsuz’a, Karaayıt köylüsü, Ayvalık halkı ve tüm yaşam savunucusu dernekplatform ve bireylere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

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