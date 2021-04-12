Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesinde gerçekleştirilecek çalışmalar ve kültürel olarak değerlendirilebilecek diğer alanlarda incelemeler yapmak üzere geldi. Vali Yazıcı, "Balıkesir'e Şehir, etnografya ve arkeoloji müzesi kurulması için değerlendirme yapılması gerekir" dedi.

Genel Müdür Gökhan Yazgı, Vali Hasan Şıldak ve Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz İle birlikte inceleme yaptı. Ziyaretler kapsamında Vali Şıldak, Genel Müdür Yazgı ve Milletvekilleri ile Balıkesir’i kültürel alanda geliştirecek projeler ve bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular.

Vali Hasan Şıldak yaptığı değerlendirmede, Kuvayi Milliye Müzesini mevcut yerinde restorasyon, çevre düzenlemesi ve iç mekan düzenlemeleriyle kapsamlı şekilde ele alıp sadece Kurtuluş Savaşı dönemine ait eserler ve değerlerin sergileneceği, müstakil olarak Kuvayi Milliye Müzesi olarak ve Balıkesir’e yakışır bir görünüm ve içerikle şehre kazandırmayı amaçladıklarını belirtti. Şehirde etnografya ve arkeoloji alanında da müzelere ihtiyaç olduğunu, Balıkesir’in sahip olduğu zengin kültürel ve tarihi mirasını bu anlamda yeterince tanıtamadığını vurgulayan Şıldak, bir şehir müzesi ya da etnoğrafya ve arkeoloji müzeleri için önemli bir istişare, değerlendirme süreci başlattıklarını ifade etti.

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