Bandırmaspor´da başkan Onur Göçmez sezon sonunda görevi bırakmaya hazırlanıyor



Göçmez: Bu büyük emaneti yine gerçek sahiplerine, büyük taraftara Mayıs ayında vereceğiz

BANDIRMA,(DHA)TFF 1´inci Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Başkan Onur Göçmez veda sinyali verdi. Göçmez, görevde olduğu sürece verdiği her sözü gerçekleştirdiğini belirterek Mayıs ayında yapılacak kongrede bayrağı teslim edeceğini açıkladı.

Mayıs ayında yapılacak kongrede hem maddi hem de manevi anlamda güçlü bir yönetim oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Onur Göçmez, "Sizlerin bize verdiği görevi ben ve yönetimim en iyi şekilde yerine getirmek için büyük çaba sarf ettik ve bu büyük emaneti yine gerçek sahiplerine, büyük taraftara Mayıs ayında vereceğiz. Yeni göreve gelecek yönetim ise çok daha ileri taşıyacak, taşımalı! Şimdi Bandırma´nın en büyük markası olan Bandırmaspor´u daha da şahlandırma zamanı. Genç, dinamik, vizyon sahibi ve profesyonel arenada çok iyi temsil edecek başkan ve yönetici adaylarının şehirde olduğuna inanıyorum. Şehrin dinamikleri, otoriteleri devreye girerek Mayıs ayında yapılacak olan kongrede hem maddi hem manevi çok güçlü bir yönetimin oluşması için düğmeye basmalı ve en kısa zamanda da bir araya gelmelidir. Yine eski kötü günlere bu kulüp geri döner ise bu sefer bu kadar şanslı olamayız. Bu şehir ve takım bunu hak etmiyor. Elimizde büyük fırsat ve güzel bir yol var. İnsanları cesaretlendirmeli ve desteklemeliyiz. Yalnızlaştırmamalıyız'' ifadelerini kullandı.

2018-19 sezonunda TFF 2´nci Lig´de son dakika golüyle kümede kalan Bandırmaspor, bir sonraki sezonu şampiyon tamamlayarak TFF 1´inci Lig´e yükselmişti. Yaptığı başarılı işlerle dikkat çeken Başkan Göçmez´in aldığı kararla ilgili bu hafa içinde Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ile görüşeceği ve sonrasında görevi bırakacağı ifade ediliyor. Özellikle tesisleşme, genel giderler ve sürdürülebilir gelirler açısından sıkıntı yaşayan Bandırmaspor´da Başkan Onur Göçmez´in yakın çevresine kulübün eski yönetimlerden kalan borç ve hacizler yüzünden her gün yeni bir sıkıntıyla karşılaşmasından yorulduğunu söylediği öğrenildi.

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma DHA

2021-04-12 12:05:30



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