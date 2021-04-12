Balıkesir'de 11 şahıs huzur operasyonlarında göz altına alındı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında 4 aranan şahsı gözaltına alırken, uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli şahsı gözaltına aldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği, huzur ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi ve Edremit İlçesinde 11.04.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 4 aranan şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda, 6 adet ruhsatsız Ateşli Silah ve bu silahlara ait 78 adet fişek ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 11/04/2021 tarihinde yapılan 5 ayrı çalışmada, Balıkesir İl Merkezi ve Bandırma ilçesinde 7 şüpheli şahıs yakalandı, 1 şahıs gözaltına alınırken, 6 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 2,45 gram metamfetamin, 42 adet sentetik ecza hap ve 6,10 sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.