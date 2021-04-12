Balıkesir'de 11 şahıs huzur operasyonlarında göz altına alındı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında 4 aranan şahsı gözaltına alırken, uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği, huzur ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi ve Edremit İlçesinde 11.04.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 4 aranan şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda, 6 adet ruhsatsız Ateşli Silah ve bu silahlara ait 78 adet fişek ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 11/04/2021 tarihinde yapılan 5 ayrı çalışmada, Balıkesir İl Merkezi ve Bandırma ilçesinde 7 şüpheli şahıs yakalandı, 1 şahıs gözaltına alınırken, 6 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 2,45 gram metamfetamin, 42 adet sentetik ecza hap ve 6,10 sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.