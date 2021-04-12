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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan mezarı başında anıldı

İHA

Kurtdereli Mehmet Pehlivan mezarı başında anıldı

Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan, vefatının 82. yıl dönümünde Kurtdere köyündeki mezarı başında dualar ile anıldı.
Dünyanın ve Türkiye’nin önemli değerlerinden biri olan Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan, vefatının 82. yıl dönümünde mezarı başında dualar ile anıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen anma töreni Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın iştirakiyle yapıldı. Anma töreninde Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın mezarına çiçek sunan Başkan Orkan, ardından cihan pehlivanının mezarı başında dua etti. Pandemi önlemleri çerçevesinde düzenlenen Anma törenine AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, mahalle muhtarları, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğini temsilen Belediye Meclis Üyesi Başar Atikbay'da törene katıldı ve Birlik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz adına mezara çiçek bıraktı.
Orkan: Kurtdereli Mehmet Pehlivan çok büyük bir değer
Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın cihan pehlivanı olarak nam saldığını ve böyle büyük bir değerin şanına yakışır bir şekilde Karesi’de yaşatılmasının şehir için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Kurtdereli Mehmet, ‘Son yenilmez Osmanlı pehlivanı’ olarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Kurtdereli Mehmet Pehlivan, bu başarılarının sırrını öğrenmek için kendisiyle konuşanlara, baştan başa mücadele ve başarılarla dolu geçmişini anlatırken, büyük zaferlerinin sırrını şöyle açıklamıştı: 'Güreşirken, bütün Türk milletini arkamda hisseder ve onun şerefini korumak için her şeyi yapardım. Ve sanki bütün Türk milletinin kuvvetinin arkamdan dayandığını hissederdim.' Atatürk, Kurtdereli’nin başarıları ile söylediği bu anlamlı sözleri duyduktan sonra Mehmet pehlivana bir mektup yazar. Atatürk mektubunda Kurtdereli’nin sözlerini Türk sporcuları için meslek düsturu olarak kaydettiğini söyler. Kendisi dünya ve tüm Türkiye için, Balıkesir’imiz için Karesi’miz için çok büyük bir değer. Karesi Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen vazifeyi en güzel şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bir kez daha cihan pehlivanımız Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ı rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.

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