Milletvekili Subaşı’dan Edremit ziyareti

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun misafiri oldu ve Balıkesir’in Edremit ilçesinde temaslarda bulundu.

İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Milletvekili Yavuz Subaşı'na eşlik etti ve program, AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı ziyareti ile başladı. Başkan Umutlu, yakın zamanda faaliyete geçen ilçe başkanlığı sosyal sorumluluk projeleri, devlet yatırımları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yatırımları ve hizmetleri ile ilgili Subaşı'na bilgiler verdi.

Subaşı, daha sonra projeler ve çalışmaları yerinde görmek üzere sahaya indi. Başkan Umutlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Subaşı'nı polis noktalarına götürdü. Heyet, görevi başındaki emniyet mensuplarının Türk Polis Teşkilatı Kuruluş Yıldönümü'nü ve Polis Haftası'nı kutlayıp ikramlarda bulundu.

Heyet, daha sonra bazı işyerlerini ziyaret etti ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını ve çalışmalarını yerinde inceledi. 'Can Dostlar Yaşasın' isimli Sosyal Sorumluluk Projesi ile özel olarak ilgilenen Subaşı, sokak hayvanları beslenme noktalarını inceleyip, mama takviyesi yaptı.

Projenin yaygınlaşması gerektiğine dikkat çeken Milletvekili Yavuz Subaşı, "Madde bağımlısı vatandaşların rehabilite olması amacıyla başlattığınız 'Bağımlı Olma Bizimle Ol' adlı Sosyal Sorumluluk Projeniz birçok şeyden daha kıymetlidir. Gelecek nesilleri kurtarmak, aileleri kurtarmak, bağımlı vatandaşımızı kurtarmak kutsal bir görev. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca diğer projeniz olan 'Can Dostlar Yaşasın' isimli çalışmalarınız da takdire şayandır. Bu bir insanlık vazifesidir. Can dostlarımız sokak hayvanları yaşasın. Bugün onlara mama verdik kapılarını hep birlikte dolaştık. Bu projede de emeği geçenleri canı gönülden kutluyorum. Ayrıca AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı'nın ne kadar ciddi ve hassas çalışmalara imza attığını görüp mutluluk duydum" dedi.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ise, “Değerli Milletvekilimiz Yavuz Subaşı, ilçemizi ziyaret etti ve çalışmalarımızla alakalı bilgiler verdi. Sosyal sorumluluk projelerimiz ile yakından ilgilenen ve devlet yatırımlarının ilçemize kazandırılması noktasında yoğun çabaları olan milletvekilimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.