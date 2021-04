Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı basınla buluştu

AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte düzenlediği toplantıda Balıkesir’de yaptıkları çalışmaları anlattı, muhalefetin ‘Pandemi Ak Parti kongrelerinden yayıldı’ iddialarını yalanladı.

Ülkede ve Balıkesir’de artış gösteren covid19 salgınının AK Parti kongrelerinden kaynaklanmadığını söyleyen İl Başkanı Ekrem Başaran muhalefetin bunu diline dolamasını siyaset olarak gördüklerini söyledi. Başaran toplantıda "Öznemiz Balıkesir" sloganıyla bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. AK Parti’nin 18 yıllık iktidarında Balıkesir’e büyük yatırımların yapıldığına dikkat çeken İl Başkanı Ekrem Başaran bu yatırımların artarak devam ettiğini duyurdu. Son 19 yılda Balıkesir’e 35 milyar liralık yatırım yapıldığını söyleyen Ekrem Başaran pandemi döneminde ise Balıkesir’e 500 milyon liralık karşılıksız destek verildiğini ifade etti.



"Kongrelerimizi siyasi malzeme yapıyorlar”

AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran toplantının başında pandeminin AK Parti kongrelerinde arttığı her fırsatta dile getiren muhalefete değindi. Başaran şunları söyledi:

“Pandemi ile birlikte Balıkesir’de de çok sıkıntılı süreçten geçiyoruz. Demokrasi şöleni olarak geçen kongrelerimizle ilgili muhalefet yalan söyledi. Kongrelerimizden bir hafta öncesi ve bir gün öncesi HES kodu taraması yaptık, sıradan 12 temaslı haricinde hiç bir olumsuzluk çıkmadı. Pandemi üzerinden siyaset yapanlar halk üzerinde algı oluşturmaya çalıştı” dedi. Esnafın işyerleri kapalı iken kongrelerin yapılmasına yönelik eleştirilerine katıldığını kaydeden Başaran “Siyaset dinamik bir yapı ve durmaması gerekiyor. Kongreden önce Balıkesir’de vaka sayıları günlük 190200’dü kongreden 10 gün sonra 180’di. Yani işin özü, Ak Parti Balıkesir kongresi salgının yayılmasında etken olarak gözükmüyor. Kongremizden 20 gün sonrasına yani 1 Mart tarihine baktığımızda günlük vaka sayısı 280 olarak gerçekleşmiş. Ak Parti Gençlik Kolları Kongremiz 19 Şubat’ta yapıldı ve günlük vaka sayısı 161’di. 10 gün sonrasına baktığımızda vaka sayısı 221’dir. Ak Parti Kadın Kolları Kongremiz 19 Ocak’ta yapıldı ve günlük vaka sayısı 115’ti. 10 gün sonrasına baktığımızda vaka sayısı 164’tür. Bu sonuçlar gösteriyor ki pandemi normal seyrinde devam ederken, kongrelerimizin bu duruma etkisi ifade edildiği gibi değildir. Hiç kimse, salgının yayılma merkezi olarak Ak Parti kongrelerini gösteremez. Gösteriyorsa, yalan söylüyordur. Salgın üzerinden siyaset yaparak kâr amacı hesabı yapıyordur. Salgının esas yayılım göstermesinin altında yatan diğer bir gerçek ise muhalefetteki arkadaşlarımızın, salgını siyasi malzeme yaparak oluşturdukları algıdır.



"Hizmete devam ediyoruz"

Ak Parti İl Başkanı Başaran, pandemi döneminde Balıkesir’de 500 milyon lira karşılıksız destek verildiğini söyledi. Başaran şöyle devam etti:

“Balıkesir’de sosyal destek programı çerçevesinde 30 milyon 500 bin lira, kısa çalışma ödeneği noktasında 187 milyon lira, nakdi ücret desteği noktasında 72 milyon lira, işsizlik ödeneği noktasında 53 milyon lira, normalleşme desteği noktasında da 24 milyon lira olmak üzere 500 milyon liraya yakın karşılıksız para vermişiz. Helali hoş olsun, keşke imkanlarımız daha fazla olsa daha fazla verebilsek. 19 yıl önce milletimize umut olarak, milletimizle birlikte yola çıkan Ak Parti, hayal edilemeyenleri hayal ederek ve gerçekleştirerek, ülkemizi muasır medeniyetler noktasına taşımak için tüm gayretiyle çalışmaktadır.



"Her konunun takipçisiyiz"

Ak Parti olarak son 19 yılda Balıkesir’de 35 milyar liralık yatırım yapmışız. Bunun 8.6 milyar lirası ulaşım, 791 milyon lirası eğitim, 1.14 milyar lirası sağlık, 273 milyon lirası adalet, 5.7 milyar lirası enerji ve tabii kaynaklar, 440 milyon lirası çevre ve şehircilik, 1.1 milyar lirası TOKİ, 5.1 milyar lirası İller Bankası, 7 milyar lirası tarım ve orman, 3.5 milyar lirası aile çalışma sosyal hizmetler, 927 milyon lirası gençlik ve spor, 35 milyon lirası kültür ve turizm, 20 milyon lirası vakıflar, 426 milyon lirası bilim ve sanayi, 118 milyon lirası ise KÖYDES. 2021 yılını şahlanış sürecine dönüştürme gayretindeyiz. Ak Partimizi 2023 seçimlerine hazırlanırken, kadrolarımızı hassas bir şekilde oluşturduk. Tamamen sahaya iniyoruz. Öznesi Balıkesir olan her konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

