Balıkesirspor'da 3 yönetici görevden alındı

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TFF 1. Lig ekiplerinden AE Balıkesirspor'da 3 yöneticinin görevden alındığı bildirildi.

Kırmızıbeyazlı takımın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kulüp başkanı Ümit Arslan ve yönetim kurulunun bir toplantı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Balıkesirspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Ümit Arslan ve yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Başkan Yardımcısı Erol Çetin, As Başkan Rıza Tekin ve Mali İşlerden Sorumlu yönetici Mehmet Demiraslan yürütmüş oldukları görevlerinden alınmıştır. Her 3 isim de görevlerine düz yönetici sıfatıyla devam edeceklerdir" denildi.

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