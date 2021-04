Sanal turla zeytinyağı fabrikası müzesini gezdiler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı okullarından Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri “Adatepe Olive Oil Factory Museum Virtual Tour” (Zeytinyağı Fabrikası Müzesi Sanal Turu) webinar etkinliğine katıldı. Etkinlik çerçevesinde internet üzerinden bir araya gelen 64 katılımcı, Çanakkale’nin Küçükkuyu ilçesindeki Kazdağları eteklerinde bulunan Adatepe Zeytinyağı Müzesi’ni gezdi.

Okulun İngilizce öğretmenleri Meryem Hacıman rehberliğinde, Cunda MTAL'in de dahil olduğu, Perusal in the Shade of an Old Tree (Eski Bir Ağacın Gölgesinde) isimli eTwinning projesi kapsamında gerçekleşen etkinliğe, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi etwinning proje ekibi öğrencileri, proje ortakları ve uluslararası dinleyiciler de katıldı.

Uluslararası dinleyicilerin katıldığı webinar da Türkiye’nin en önemli ekonomik değerlerinden biri olan zeytin ve zeytinyağı Avrupa’ya da tanıtılmış oldu.

Etkinlik çerçevesinde, Türkiye’deki kültürel ve ekolojik mirasına sahip çıkmasının yanı sıra genç nesillere ata mirası Anadolu kültürünü gönüllü olarak aktarmasıyla tanınan Haluk Yurtkuran’ın sunumu büyük bir beğeniyle karşılandı.

Öğretmen Hacıman sonuçtan memnun

Düzenlenen eTwinning etkinliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Cunda MTAL İngilizce öğretmeni Meryem Hacıman, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yürüttüğü etwinning projesinin ortakları arasında Romanya, Litvanya, Hırvatistan ve Türkiye ve ortak okullardan 17 öğretmen ve ayrıca 64 katılımcı okul öğrencinin bulunduğunu anlattı.

Projenin; zeytin ağacı biyolojisi, ekoloji, ekonomi dahil öğrenmenin yanı sıra tarihteki edebi, felsefi ve sembolik anlamlarını da keşfetmeyi amaçlayan çok disiplinli bir uluslararası çalışma olduğunu vurgulayan Hacıman, “Projenin ana konusu, zeytin ağacı türünü öğrenmekle birlikte, dramatik iklim değişikliğiyle yüz yüze olunan dönemlerde doğal çevrenin korunmasının ve geliştirilmesinin önemini vurgulamaktır. Bu projede, öğrencilerimiz arasında ormansızlaşma konusunda farkındalığın arttırılması, zeytin ağacının hem biyolojik, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan sosyokültürel anlayışla pekiştirilerek öğrenilmesi ve öğretilmesi, dünyanın karşı karşıya olduğu ekolojik konulara dikkatlerinin çekilmesi hedeflenmektedir” diye konuştu.

