Sanal turla zeytinyağı fabrikası müzesini gezdiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanal turla zeytinyağı fabrikası müzesini gezdiler

İHA

Sanal turla zeytinyağı fabrikası müzesini gezdiler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı okullarından Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri “Adatepe Olive Oil Factory Museum Virtual Tour” (Zeytinyağı Fabrikası Müzesi Sanal Turu) webinar etkinliğine katıldı. Etkinlik çerçevesinde internet üzerinden bir araya gelen 64 katılımcı, Çanakkale’nin Küçükkuyu ilçesindeki Kazdağları eteklerinde bulunan Adatepe Zeytinyağı Müzesi’ni gezdi.
Okulun İngilizce öğretmenleri Meryem Hacıman rehberliğinde, Cunda MTAL'in de dahil olduğu, Perusal in the Shade of an Old Tree (Eski Bir Ağacın Gölgesinde) isimli eTwinning projesi kapsamında gerçekleşen etkinliğe, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi etwinning proje ekibi öğrencileri, proje ortakları ve uluslararası dinleyiciler de katıldı.
Uluslararası dinleyicilerin katıldığı webinar da Türkiye’nin en önemli ekonomik değerlerinden biri olan zeytin ve zeytinyağı Avrupa’ya da tanıtılmış oldu.
Etkinlik çerçevesinde, Türkiye’deki kültürel ve ekolojik mirasına sahip çıkmasının yanı sıra genç nesillere ata mirası Anadolu kültürünü gönüllü olarak aktarmasıyla tanınan Haluk Yurtkuran’ın sunumu büyük bir beğeniyle karşılandı.
Öğretmen Hacıman sonuçtan memnun
Düzenlenen eTwinning etkinliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Cunda MTAL İngilizce öğretmeni Meryem Hacıman, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yürüttüğü etwinning projesinin ortakları arasında Romanya, Litvanya, Hırvatistan ve Türkiye ve ortak okullardan 17 öğretmen ve ayrıca 64 katılımcı okul öğrencinin bulunduğunu anlattı.
Projenin; zeytin ağacı biyolojisi, ekoloji, ekonomi dahil öğrenmenin yanı sıra tarihteki edebi, felsefi ve sembolik anlamlarını da keşfetmeyi amaçlayan çok disiplinli bir uluslararası çalışma olduğunu vurgulayan Hacıman, “Projenin ana konusu, zeytin ağacı türünü öğrenmekle birlikte, dramatik iklim değişikliğiyle yüz yüze olunan dönemlerde doğal çevrenin korunmasının ve geliştirilmesinin önemini vurgulamaktır. Bu projede, öğrencilerimiz arasında ormansızlaşma konusunda farkındalığın arttırılması, zeytin ağacının hem biyolojik, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan sosyokültürel anlayışla pekiştirilerek öğrenilmesi ve öğretilmesi, dünyanın karşı karşıya olduğu ekolojik konulara dikkatlerinin çekilmesi hedeflenmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesirspor'da 3 yönetici görevden alındı
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da 3 yönetici görevden alındı
Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı basınla buluştu
YEREL HABERLER Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı basınla buluştu
Kadın sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
YEREL HABERLER Kadın sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Su kanalına böyle uçtu
YEREL HABERLER Su kanalına böyle uçtu
Müftü Tüfekçioğlu mesai arkadaşlarıyla tanıştı
YEREL HABERLER Müftü Tüfekçioğlu mesai arkadaşlarıyla tanıştı
Edremit’e “Cumhuriyet Çiftlikleri” projesi Edremit atalık tohumların üretimine başlıyor
YEREL HABERLER Edremit’e “Cumhuriyet Çiftlikleri” projesi Edremit ...
AK Gençler 'Can Dostları' unutmuyor
YEREL HABERLER AK Gençler 'Can Dostları' unutmuyor
Milletvekili Subaşı’dan Edremit ziyareti
YEREL HABERLER Milletvekili Subaşı’dan Edremit ziyareti
Pandemi sürecinde yöresel pazarlara ilgi yoğun Mutluköy Tarım Zeytin ve Zeytinyağı Yöresel Doğal Ürünler Mağazası hizmete girdi
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde yöresel pazarlara ilgi ...
Kurtdereli Mehmet Pehlivan mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Kurtdereli Mehmet Pehlivan mezarı başında anıldı
AK Parti Edremit kan bağışladı
YEREL HABERLER AK Parti Edremit kan bağışladı
Balıkesir'de son yağışlar barajları doldurdu
YEREL HABERLER Balıkesir'de son yağışlar barajları doldurdu
Tarım Bakanı Pakdemirli, Havranlı kadın girişimciye plaket verdi
YEREL HABERLER Tarım Bakanı Pakdemirli, Havranlı kadın girişimciye ...
Balıkesir'de 11 şahıs huzur operasyonlarında göz altına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 11 şahıs huzur operasyonlarında göz ...
Bandırmaspor´da başkan Onur Göçmez sezon sonunda görevi bırakmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bandırmaspor´da başkan Onur Göçmez sezon sonunda ...
Ayvalık-Karaayıt köyü’nde madencilik değil hayvancılık yapılacak
YEREL HABERLER Ayvalık-Karaayıt köyü’nde madencilik değil ...
Prof. Satıl'dan Covid ile mücadele yolları Prof. Dr. Fatih Satıl: "Covid-19’a karşı bağışıklığımızı artırmak için geleneksel gıdalara ve şifalı otlara yeniden dönmemiz gerek" "Covid-19 ile mücadelede bağışıklığımızı doğal yollarla da güçlendirmek mümkün"
YEREL HABERLER Prof. Satıl'dan Covid ile mücadele yolları Prof. Dr. ...
Sızma zeytinyağında toksin iddiası, Balıkesir’de zeytincileri kızdırdı
YEREL HABERLER Sızma zeytinyağında toksin iddiası, Balıkesir’de ...
Balıkesir'e şehir, etnografya ve arkeoloji müzesi
YEREL HABERLER Balıkesir'e şehir, etnografya ve arkeoloji müzesi
Karaayıt köyünün merası köylüde kaldı
YEREL HABERLER Karaayıt köyünün merası köylüde kaldı
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği “Karaayıt” kararından memnun
YEREL HABERLER Türkiye Tabiatını Koruma Derneği “Karaayıt” ...
“Baba Levo” çok sevdiği Ayvalık’ta toprağa verildi
YEREL HABERLER “Baba Levo” çok sevdiği Ayvalık’ta toprağa verildi
Ayvalık’ta ibadethanelere dip bucak temizlik
YEREL HABERLER Ayvalık’ta ibadethanelere dip bucak temizlik
Balıkesir'de huzur operasyonları güven veriyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de huzur operasyonları güven veriyor