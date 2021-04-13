Balıkesir'de jandarmadan 29 kişiye huzur operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında trafik ve aranan şahıslara yönelik asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 29 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla, "Hız Denetimi” faaliyeti icra edildi. Jandarma Trafik Timleri hız denetimi sonucunda; 2 bin 315 araç kontrol edilerek, 156 araca 86 bin 752 TL idari para cezası uygulanarak, 40 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara, Manyas ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalanırken, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 10 fişek ele geçirildi.

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