Gaziantepli zeytinciler Edremit’te incelemelerde bulundu

Gaziantep Ticaret Odası öncülüğünde İpekyolu Kalkınma Ajansı destekleriyle hayata geçirilen “Gaziantep'te Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması Projesi” kapsamında Balıkesir’in Edremit ilçesinde incelemeler gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Odası ve Nizip Ticaret Odası ortaklığında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkâmil Ziraat Odası ve Şahinbey Ziraat Odası iştirakiyle sürdürülen “Gaziantep'te Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması Projesi” için Balıkesir’in Edremit ilçesini ziyaret etti. Gaziantep heyeti, inceleme gezisi kapsamında Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu, Olivos Korkut Sabunları, Nermin Hanım Zeytinliği’nde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde kooperatifleşmenin ve markalaşmanın önemini bir kez daha deneyimlendiklerini ifade eden Başkan Tuncay Yıldırım açıklamasında şunlara yer verdi, “Balıkesir Üniversitesi Edremit Zeytincilik MYO Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak’a da ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisi sağ olsun Edremit’teki incelemelerimizde heyetimizle yakından ilgilenerek bizlere mihmandarlık yaptı.”dedi.

Heyette, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Odası, Nizip Ticaret Borsası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Ziraat Odası ve Şehitkâmil Ziraat Odasından temsilciler yer aldı.

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