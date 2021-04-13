Balıkesir'de polisten 24 şahsa gözaltı

Balıkesir'de Narkotik ve Asayiş polislerinin yaptıkları huzur operasyonların da 17 aranan şahıs göz altına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 9'u tutuklandı. Narkotik polislerinin yaptığı operasyonlarda da 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Gönen, Gömeç, Erdek ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden ve 9 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 12 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfeği ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik Balıkesir İl Merkezi ve Edremit İlçesinde yapılan 5 ayrı çalışmada 11 şüpheli şahıs yakalanırken, , adli makamlara sevk edilen 1 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 10 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 78 adet sentetik ecza hap, 597,90 gram metamfetamin, 23,47 gram sentetik bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 40 TL para ve 1 adet hassas terazi, ele geçirildi.

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