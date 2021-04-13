910 kişiye 1 milyon lira ceza kesildi

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Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamalarında yasaklara uymayan 910 kişiye, 1 milyon 99 bin 608 lira ceza kesildi.

Balıkesir Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasında yasaklara uymayan 910 kişiye 1 milyon 99 bin 608 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

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