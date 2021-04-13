Atatürk’ün Ayvalık’a gelişinin 87’nci yıl dönümü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk’ün Ayvalık’a gelişinin 87’nci yıl dönümü kutlandı

İHA

Atatürk’ün Ayvalık’a gelişinin 87’nci yıl dönümü kutlandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçeye gelişinin 87’nci yıl dönümü kutlandı.
Program, Ayvalık Karayolları 29'uncu Şube Şefliği bahçesinden başladı. Atatürk'ün ilçeye giriş yaptığı güzergâh üzerinden gerçekleştirilen yürüyüşe; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Tutar, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı. Kd. Binbaşı Sadun Özdemir, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Güneş Eliş, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.
Yürüyüş öncesinde muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, pandemi nedeniyle Atatürk’ün Ayvalık’a gelişinin yıldönümünü Kovit19 tedbirleri nedeniyle kısıtlı sayıda protokol üyeleri ile fazla kalabalık olmadan kutlamak zorunda kaldıklarını ifade ederek, “Ata’mızın Ayvalık’ı ziyaret edişi bizim kent tarihimizin önemli anılarından biridir. O heyecanı yaşamak, o mutluluğu hissetmek tüm Ayvalıklıların aslında hafızalarında, belleklerinde bu hatıraları muhafaza etmesi gerekir. Biz de bugün burada bu heyecanı hep beraberce yaşayalım istiyoruz” dedi.
Atatürk’ün halkla birlikte yürüdüğü 13 Nisan Caddesi’nde vatandaşların bayrak ve alkışlarla selamladığı protokol üyeleri Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı.
Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve istiklal marşı ile devam etti. Çelenk sunumu ve vatandaşların Atatürk anıtına çiçek sunumunun ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı konuşmada, 87 yıl önce, bugün Ayvalık’a gelip bu toprakları ziyaret eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün güzergâhından yürüyerek halkın karşısına gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Başkan Ergin konuşmasını şöyle sürdürdü: “Maalesef uzunca bir süredir görkemli bayram kutlamalarımızı, yürüyüşlerimizi pandemi nedeniyle yapamıyoruz. 13 Nisan’da Atatürk’ün Ayvalık’a gelişiyle etkinlik ikinci kezdir kısıtlı şartlarda anılıyor. Umuyorum kısa sürede önce bu durumdan kurtuluruz. 13 Nisan 1934 günü Atatürk Ayvalık’a 13 Nisan Caddesi’nin başında arabasıyla yanaşmış, Ayvalık halkı büyük bir coşku ile etrafını sarmış ve caddede yol boyuna bir kırmızı halı serilmiş. Gazi Mustafa Kemal halıyı kaldırtarak halkının yanında saf tutmuş ve birlikte yürüyerek belediye binasına kadar gelmiş. Tabii ki bu esnada, Atatürk’ü görebilmenin, bir ulusu diriltmiş lidere yakın olabilmenin büyük coşkusu bütün Ayvalık’ta hissedilmiştir. Fakat hissedilecek başka bir şeyin yokluğunu duyuyoruz bu günlerde. Şatafattan, korumalardan uzak, halkın yanında halkla beraber kol kola yürüyen liderleri özler olduk. Bir milleti uyandırmış, memleketin batıdaki bu nadide ilçesini ziyaret ederken halkıyla beraber bu yolda yürümüştür. Örnek almamız gereken bu hassasiyet ve bu birliktelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkışı, kurulduktan sonraki kısa zamanda kat ettiği mesafenin sebebidir. Bu şiar ile bizler de görevimiz süresince Ayvalık için daha iyiye, daha da iyiye gitmeye çalışacağız ve bunu değerli Ayvalık halkıyla aynı yolda yürüyerek yapacağımıza inancım tamdır. Bu anlamda tek örneğimiz 87 yıl önce buraya adımını atan, bizleri bugünde onurlandıran Mustafa Kemal Atatürk’tür. Onun direncidir, çalışkanlığıdır, vatan sevgisidir. Bizler gibi yerel yöneticilere, devlet adına çalışanlara, bu hissiyatı yaşatan Gazi Mustafa Kemal’i saygı ve minnetle anıyor bugün de bize aynı heyecanı ve sevinci yaşattığınız için. Paşam memleketimize iyi ki gelmişsiniz hoş gelmişsiniz, diyorum.”ifadelerini kullandı.
Tören, Ayvalık İstiklal İlkokulu öğrencilerinin seslendirdiği şiirlerin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Orman köylüsü kesim hakkını geri istiyor
YEREL HABERLER Orman köylüsü kesim hakkını geri istiyor
Hayırsever iş adamı Ömer Kurşun korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Hayırsever iş adamı Ömer Kurşun korona virüse yenik ...
Edremit’te ‘Huzurevi, Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi’ kurulması çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Edremit’te ‘Huzurevi, Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon ...
910 kişiye 1 milyon lira ceza kesildi
YEREL HABERLER 910 kişiye 1 milyon lira ceza kesildi
Balıkesir'de polisten 24 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 24 şahsa gözaltı
Altıeylül Belediyesi hayallere ışık oluyor
YEREL HABERLER Altıeylül Belediyesi hayallere ışık oluyor
Atatürk’ün Edremit’e gelişinin 87. Yılı tören ile kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Edremit’e gelişinin 87. Yılı tören ile ...
Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kumar baskınında 24 kişiye toplamda 50 bin 992 lira ceza kesildi Pandemi kurallarını hiçe sayanlara kumar baskını
YEREL HABERLER Kumar baskınında 24 kişiye toplamda 50 bin 992 lira ...
Gaziantepli zeytinciler Edremit’te incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Gaziantepli zeytinciler Edremit’te incelemelerde ...
Edremit'te kumar baskınında 51 bin lira ceza
YEREL HABERLER Edremit'te kumar baskınında 51 bin lira ceza
Ayvalık´ta, motosikletle 2 otomobile çarpan aşçı öldü
YEREL HABERLER Ayvalık´ta, motosikletle 2 otomobile çarpan aşçı öldü
Ayvalık'ta, lastik bottaki 55 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık'ta, lastik bottaki 55 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de son 1 haftada 77 şüpheli şahsa narkotik operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de son 1 haftada 77 şüpheli şahsa narkotik ...
Balıkesir'de jandarmadan 29 kişiye huzur operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan 29 kişiye huzur operasyonu
Ayvalık’ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Ayvalık’ta trafik kazası: 1 ölü
Sanal turla zeytinyağı fabrikası müzesini gezdiler
YEREL HABERLER Sanal turla zeytinyağı fabrikası müzesini gezdiler
Balıkesirspor'da 3 yönetici görevden alındı
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da 3 yönetici görevden alındı
Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı basınla buluştu
YEREL HABERLER Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı basınla buluştu
Kadın sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
YEREL HABERLER Kadın sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Su kanalına böyle uçtu
YEREL HABERLER Su kanalına böyle uçtu
Müftü Tüfekçioğlu mesai arkadaşlarıyla tanıştı
YEREL HABERLER Müftü Tüfekçioğlu mesai arkadaşlarıyla tanıştı
Edremit’e “Cumhuriyet Çiftlikleri” projesi Edremit atalık tohumların üretimine başlıyor
YEREL HABERLER Edremit’e “Cumhuriyet Çiftlikleri” projesi Edremit ...
AK Gençler 'Can Dostları' unutmuyor
YEREL HABERLER AK Gençler 'Can Dostları' unutmuyor