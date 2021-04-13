Erdek'te ‘Bir İyilik Bir Fidan’ kampanyası

Erdek İlçe Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu ve cami görevlileri, Erdek Orman İşletme Şefliği görevlileri ile birlikte Erdek Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü’nün yaptığı çalışmayla Erdek İlçesi’ne bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi’nde fidan dikiminde bulundu.
Program kapsamında önce ErdekOcaklar karayolunun üstünde bulunan ‘Hatıra Ormanlığı’nda çam ağacı fidanları dikildi. Daha sonra Ocaklar Mezarlığı ziyaret edilip, burada da selvi ve çam fidanları toprakla buluşturuldu.
Toplam 75 selvi ve çam ağacı fidanının toprakla buluşturulduğunu söyleyen Erdek Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu, “Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz buyuran Peygamber Efendimizin sünnetine uygun olarak icra edilen bu faaliyetin toplumsal farkındalık oluşturmasını dilerim.” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.