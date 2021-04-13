Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçeye sokulmak istenen 590 gram metamfetamini ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan takip soncunda şahısların kullandığı aracı takip eden Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, şüphelilerin kullandığı aracı uygulama noktasında durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan zanlılar, kısa süren kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Araçta ve şahısların üstünde yapılan aramada 590 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan ve kaçarken gözaltına alınan S.C.T., İ.S. ve Z.B. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Z.B. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, İ.S. ve S.C.T. ise tutuklandı.

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