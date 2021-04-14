Kadın girişimci, yakacak zeytin odunlarını mutfak gerecine çevirip ihracat yapıyor Kadın girişimci İstanbul’daki yönetici kariyerini bırakarak, budanan zeytin dallarından mutfak ürünleri yapıp ihracat gerçekleştiriyor

Yakacak odun olarak budanan Zeytin Ağacı dallarını ev ve mutfak gereçlerine çevirerek ekonomiye kazandırıyor. Büyük şehirdeki yöneticilik kariyerini bir yana bırakarak Kazdağları’na gelen girişimci Hatice Esra Yıldız, hobi olarak başladığı işte şimdilerde yurt dışına ürünlerini ihraç ediyor.

İstanbul'da yöneticilik yaparken şehir hayatının stresinden uzaklaşmak için Kazdağları’nın eteklerinde Balıkesir'in Edremit ilçesine yerleşen kadın girişimci, hobi olarak başladığı zeytin odunlarından ev ve mutfak gereçleri yapma işini 10 kişinin çalıştığı bir atölyeye çevirerek ihracata başladı.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden 1999 yılında mezunu olan Hatice Esra Yıldız, İstanbul'da 8 yıl birçok firmanın tanıtım ve basın birimlerinden yönetici olarak çalıştı.

Edremit Körfezi'ne yerleşen Yıldız, hobi olarak budanan zeytin ağaçlarının dallarını işlemeye başladı.

Yıldız, zeytin üreticilerinden temin ettiği dalları işleyerek tabak, kaşık, kesme tahtası, sunum tahtası, havan, maşa, mumluk, şamdan, vazo gibi ürünlere dönüştürdü. Atölyede üretilen ürünler çeşitli internet satış siteleri üzerinden özellikle yurt dışına değerli ürünler olarak satılmaya başlandı.

Yüz yıllardan bu yana zeytin budamasından elde edilen ürünlerin yakacak olarak kullanıldığının altını çizen Kadın girişimci Yıldız “Biz burada budanmış zeytin ağaçlarından ağırlıklı mutfak gereçleri ve dekorasyon ürünleri olmak üzere ürünler üretiyoruz. Firmamızın kuruluş amacı aslında bu ağaçları değerlendirmek. Bu bir girişim tabii ki. Bu ağaçları değerlendirerek ekonomiye bir artı değer kazandırmış oluyoruz bu şekilde. Yakılacak olan budanmış zeytin dallarını değerlendiriyoruz. İş biraz hobi olarak başladı. Daha önce farklı işler yapmıştım, hem İstanbul’daki hayatımda hem de buraya ilk geldiğimde. Farklı girişimlerim olmuştu. Bu iş hobi olarak başladı. Çeşitli internet sitelerinde görüyordum zeytin ağacından üretilmiş ürünleri. Farklı ülkelerde yapılmış ürünler. Burası da Ege bölgesi. Zeytinin ana vatanı. Benim de aklıma bu ürünleri ne şekilde değerlendirebilirim fikri geldi. İlk başlangıçta ürettiğimiz ürünler. Birkaç tane ürünümüz vardı. İnternet sitemize koyduk ve satışlarından elde ettiğimiz gelir ile sokak hayvanlarını besledik. Bu ürünlere ilgi çoğalınca da işi biraz daha profesyonel noktaya taşıdık ve kendi atölyemizi kurarak toplu üretim yapmaya başladık” dedi.

Hobi olarak başlayan ve yakacak zeytin odunu olarak yüz yıllardır kullanılan dalları ekonomiye kazandıran Yıldız’ın ürünleri sanal satış siteleri üzerinden dünyanın birçok ülkesine de ihraç edilmeye devam ediyor.

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