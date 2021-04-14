Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik olarak Balıkesir ilçeleri ve Erzurum'da yapılan operasyonlarda 15 şüpheli şahıs göz altına alındı. Adli makamlara sevk edilenlerden 2'si tutuklandı.

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Balıkesir ve ilçeleri ile Erzurum'da kurulu bulunan ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan askeri personel/öğrenci toplam 16 şüpheliye yönelik Balıkesir İl Merkezi, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Gönen ve Susurluk İlçeleri ile Erzurum'da olmak üzere toplam 17 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, şüphelilerden 15’ i yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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