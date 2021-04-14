Balıkesir'de tır yan yattı: 1 yaralı

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde seyir halindeki tır yan yattı. Tır sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Balıkesir Bursa karayolu Susurluk Aziziye Mevkisi'nde Bekir Uslubaş idaresindeki 67 ABH 425 plakalı tır karayoluna yan yattı .

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, sürücü mahallinde sıkışan Uslubaş ekipler tarafından çıkartılarak Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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