Balıkesir'de komisyon üyeleri seçildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis toplantısının 1. Oturumu 12 Nisan günü Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz başkanlığında yapılan meclis toplantısında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Faaliyet Raporu sunumu ile meclis başkan vekillikleri, katip, encümen ve ihtisas komisyonlarının yeni üyelerinin seçimleri yapıldı. Meclis toplantısı öncesi parti grupları tarafından yapılan toplantılarda CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanlığına tekrar Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler getirilirken, Grup Sözcüsü olarak da Erdek Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Canan Kırdar seçildi. Burhaniye Belediyesi Meclis üyelerinin Büyükşehir Belediyesi Komisyon üyelikleri ise şu şekilde gerçekleşti: Plan ve Bütçe Komisyonu: Oktay Erbalaban ve Cemal Akkılınç, İmar Komisyonu: Murat Yazgan, Çevre ve Sağlık Komisyonu: Bülent Başaran, Kent Estetiği Komisyonu: Mehmet Zeybek. Başkan Deveciler konuyla ilgili olarak, “Alınan tüm kararların ve seçimlerin Balıkesir’imize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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